Убийство подростка на фуникулере: допросили 14 свидетелей, семеро из которых несовершеннолетние

В деле об убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве допросили четырнадцать свидетелей, из которых семеро являются несовершеннолетними. Обвиняемому в убийстве Артему Косову суд продлил арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Шевченковский районный суд города Киева.

Судебные заседания являются открытыми, каждое из которых посещает большое количество граждан... В настоящее время в суде продолжается активная стадия судебного разбирательства, в судебных заседаниях исследуются доказательства, происходит допрос свидетелей. На данный момент в суде допросили четырнадцать свидетелей, из которых семеро являются несовершеннолетними - говорится в сообщении.

Отмечается, что при допросе несовершеннолетних свидетелей судом применяются стандарты правосудия, дружелюбного к детям.

В то же время следует отметить, что четыре судебных заседания не состоялись из-за неявки защитников обвиняемого. Стоит разъяснить, что согласно требованиям уголовно-процессуального закона участие защитника в этом производстве является обязательным, а значит, неявка защитника в судебное заседание безусловно делает невозможным проведение такого заседания - поясняют в суде.

Поэтому отмечается, что даже в тех случаях, когда в суд для допроса приходили свидетели, в том числе несовершеннолетние, суд не имел возможности их допросить, и такие свидетели были вынуждены приезжать в суд снова.

Такое поведение защитников обвиняемого заставило суд обращаться с жалобами на действия таких адвокатов в уполномоченные органы. Так, определениями суда от 16 октября 2024 года и 18 декабря 2024 года был поднят вопрос перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры г. Киева о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности - информирует суд.

В то же время 11 февраля 2025 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева сообщила суду о передаче таких определений Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры для дальнейшего направления и рассмотрения КДКА другого региона в соответствии с требованиями действующего законодательства.

На данный момент в суд не поступили ответы от указанных комиссий о результатах рассмотрения поднятых судом вопросов о привлечении таких адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в судебном заседании 4 марта 2025 года было рассмотрено ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей относительно обвиняемого, которое определением суда было удовлетворено - говорится в сообщении.

Суд продолжает рассмотрение указанного уголовного производства, запланировано проведение ряда судебных заседаний, следующее из которых состоится 1 апреля 2025 года в 13:50.

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Дополнение

8 апреля правоохранителю Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве. По данным СДЮСШ по футболу "Змена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что Косов не признает своей вины.

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 дней, без права внесения залога.

8 мая сообщалось, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.