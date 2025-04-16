На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

На околицях Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, зарізали 19-річного хлопця. Підозрюються троє неповнолітніх. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

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Також, за інформацією, тіло намагались приховати, присипавши землею, листям і гілками. Офіційного підтвердження цих деталей поки що немає — їх перевіряють правоохоронці. Зокрема, зазначають, що вбивць затримали у Калиновій Слободі.

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Поліція Івано-Франківщини зазначила, що встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця.

Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів",-повідомляють правоохоронці. Поліція вже встановила трьох неповнолітніх, причетних до вбивства. Двох із них затримали у процесуальному порядку.Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю групою осіб.