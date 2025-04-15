У Києві чоловік вдарив ножем військового: зловмиснику загрожує до 8 років тюрми

У столиці чоловік, внаслідок конфлікту, завдав тілесних ушкоджень військовому. Йому загрожує до 8 років вʼязниці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

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Інцидент стався на вулиці Бережанській в Оболонському районі. До поліції звернулися медики, які повідомили про чоловіка з ножовим пораненням. На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники районного управління.

Правоохоронці з’ясували, що перебуваючи біля під’їзду одного із будинків в Оболонському районі між військовим та фігурантом виник конфлікт. Сварка швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив військового в груди. Після скоєння злочину нападник втік з місця події, позбувшись знаряддя злочину.

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За інформацією, потерпілого військового госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини до медичного закладу.

Уже наступного дня правоохоронці розшукали порушника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше неодноразово судимий 43-річний киянин. Слідчі, повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - йдеться в дописі.

Зокрема, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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