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У Кременчуці чоловік поранив з травматичної зброї військового: правоохоронці з’ясовують обставини

Київ • УНН

 • 12042 перегляди

У Кременчуці чоловік вистрелив з травматичного пістолета у військового РТЦК, поранивши його в ногу. Поліція затримала нападника та з'ясовує обставини інциденту.

У Кременчуці чоловік поранив з травматичної зброї військового: правоохоронці з’ясовують обставини

У Кременчуці місцевий житель здійснив постріл з травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця РТЦК. Поліція зброю вилучила. Слідчо-оперативна група з’ясовує обставини події. Про це повідомляє Нацполіція у Полтавській області, пише УНН.

19 березня близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги

- йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські затримали чоловіка. Пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації. 

Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Травматична зброя вилучена. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування18.03.25, 03:52 • 105961 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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