Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військового автомобіля та велосипедиста. За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування. Про це повідомляє Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.

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Даний інцидент стався під час руху мобільної групи оповіщення містом.

За попередніми даними, велосипедист їхав посередині вузької дороги та несподівано здійснив маневр у бік транспортного засобу. Водій, перебуваючи на складній ділянці шляху, не встиг уникнути зіткнення, через що велосипед потрапив під колеса автомобіля.

Після наїзду військовослужбовці зупинилися, щоб надати допомогу, однак постраждалий залишив місце події. Його транспортний засіб отримав пошкодження.

За фактом ДТП Харківський обласний ТЦК та СП ініціював службове розслідування. Уточнюються всі обставини інциденту, а компетентні органи дадуть правову оцінку діям учасників події.

Нагадаємо

У мережі поширюється відео, де у Харкові транспортний засіб військовослужбовців ТЦК та СП здійснює наїзд на громадянина, який пересувався на велосипеді.