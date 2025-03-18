Военный автомобиль в Харькове сбил велосипедиста: начато расследование
Киев • УНН
В Харькове автомобиль ТЦК сбил велосипедиста, внезапно свернувшего в сторону авто. Начато служебное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля и велосипедиста. По данному факту руководством Харьковского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование. Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает УНН.
Детали
Данный инцидент произошел во время движения мобильной группы оповещения по городу.
По предварительным данным, велосипедист ехал посередине узкой дороги и неожиданно совершил маневр в сторону транспортного средства. Водитель, находясь на сложном участке пути, не успел избежать столкновения, из-за чего велосипед попал под колеса автомобиля.
После наезда военнослужащие остановились, чтобы оказать помощь, однако пострадавший покинул место происшествия. Его транспортное средство получило повреждения.
По факту ДТП Харьковский областной ТЦК и СП инициировал служебное расследование. Уточняются все обстоятельства инцидента, а компетентные органы дадут правовую оценку действиям участников происшествия.
Напомним
В сети распространяется видео, где в Харькове транспортное средство военнослужащих ТЦК и СП совершает наезд на гражданина, который передвигался на велосипеде.