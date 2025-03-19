В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: правоохранители выясняют обстоятельства

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16339 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30067 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65440 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214669 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123136 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392288 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311152 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213846 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23353 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46008 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132541 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14654 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132550 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214669 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392288 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254564 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311152 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3340 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14659 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46016 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72186 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57269 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: правоохранители выясняют обстоятельства

Киев • УНН

 • 12040 просмотра

В Кременчуге мужчина выстрелил из травматического пистолета в военного РТЦК, ранив его в ногу. Полиция задержала нападавшего и выясняет обстоятельства инцидента.

В Кременчуге мужчина ранил из травматического оружия военного: правоохранители выясняют обстоятельства

В Кременчуге местный житель произвел выстрел из травматического пистолета и ранил в ногу военнослужащего РТЦК. Полиция оружие изъяла. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сообщает Нацполиция в Полтавской области, пишет УНН.

19 марта около 07:00 часов во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, причинив ему ранение ноги

- говорится в сообщении.

Патрульные полицейские задержали мужчину. Раненому военному медики оказали помощь. К счастью, обошлось без госпитализации. 

Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Военный автомобиль в Харькове сбил велосипедиста: начато расследование18.03.25, 03:52 • 105948 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Украина
Кременчуг
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91