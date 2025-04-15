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В Киеве мужчина ударил ножом военного: злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 7080 просмотра

В Оболонском районе Киева, в результате конфликта, мужчина нанес ножевое ранение военному. Нарушитель задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве мужчина ударил ножом военного: злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы

В столице мужчина, в результате конфликта, нанес телесные повреждения военному. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали 

Инцидент произошел на улице Бережанской в Оболонском районе. В полицию обратились медики, которые сообщили о мужчине с ножевым ранением. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и оперативники районного управления.

Правоохранители выяснили, что находясь возле подъезда одного из домов в Оболонском районе между военным и фигурантом возник конфликт. Ссора быстро переросла в драку, во время которой злоумышленник достал из кармана нож и ударил военного в грудь. После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия, избавившись от орудия преступления.

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По информации, пострадавшего военного госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки в медицинское учреждение.

Уже на следующий день правоохранители разыскали нарушителя и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний киевлянин. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 

- говорится в заметке.

В частности, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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