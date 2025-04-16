На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних
Киев • УНН
На окраинах Ивано-Франковска нашли тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. Полиция задержала троих несовершеннолетних, которых подозревают в убийстве.
На окраинах Ивано-Франковска, вблизи Волчинецких холмов, зарезали 19-летнего парня. Подозреваются трое несовершеннолетних. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Парню вырезали глаза и снимали все на видео
Также, по информации, тело пытались скрыть, присыпав землей, листьями и ветками. Официального подтверждения этих деталей пока нет - их проверяют правоохранители. В частности, отмечают, что убийц задержали в Калиновой Слободе.
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Дополнение
Полиция Ивано-Франковской области отметила, что установила несовершеннолетних, причастных к убийству местного жителя.
Тело 19-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями полицейские обнаружили на окраине Ивано-Франковска, вблизи Волчинецких холмов",-сообщают правоохранители. Полиция уже установила троих несовершеннолетних, причастных к убийству. Двоих из них задержали в процессуальном порядке. Следователи открыли уголовное производство по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц.
На данный момент с фигурантами дела работают следователи. Официальные детали обещают обнародовать впоследствии.