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Убийство 19-летнего в Ивано-Франковской области: двум подросткам объявили подозрения

Киев • УНН

 • 4492 просмотра

Двух 14-летних подростков подозревают в убийстве 19-летнего парня в Ивано-Франковской области. Они заманили его в лес, нанесли многочисленные ножевые ранения и завладели его имуществом.

Убийство 19-летнего в Ивано-Франковской области: двум подросткам объявили подозрения

Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, вследствие тяжелых ножевых ранений 19-летнему парню. Передает УНН со ссылкой на Полицию Ивано-Франковской области.

Детали

В деле убийства 19-летнего парня в Ивано-Франковской области сейчас есть два фигуранта: в жестоком убийстве, с нанесением многочисленных тяжелых ножевых ранений подозревают двух подростков.

Актуальная информация, обнародованная правоохранителями Прикарпатья.

16 апреля около 02:00 ночи полицейские обнаружили тело 19-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.

Впоследствии были установлены лица, "причастные к особо тяжкому преступлению".

Речь идет о двух 14-летних местных подростках. Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление.

- информирует полиция Ивано-Франковской области.

Следователи установили, что несовершеннолетние нанесли телесные повреждения потерпевшему во время спуска с Вовчинецких холмов.

Фигуранты нанесли многочисленные удары ножом потерпевшему.

Также они завладели его личным имуществом; тело спрятали в лесу.

Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи Следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области инкриминируют им совершение уголовного правонарушения, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, им объявлены подозрения. Решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника - 15-летнего несовершеннолетнего.

Убийство подростка на фуникулере: допросили 14 свидетелей, семеро из которых несовершеннолетние05.03.25, 20:26 • 18455 просмотров

Досудебное расследование продолжается. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого из задержанных.

Напомним

УНН передавал, что в окрестностях Ивано-Франковска, вблизи Вовчинецких холмов, зарезали 19-летнего парня.

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Игорь Тележников

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