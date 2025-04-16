Убийство 19-летнего в Ивано-Франковской области: двум подросткам объявили подозрения

Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, вследствие тяжелых ножевых ранений 19-летнему парню. Передает УНН со ссылкой на Полицию Ивано-Франковской области.

В деле убийства 19-летнего парня в Ивано-Франковской области сейчас есть два фигуранта: в жестоком убийстве, с нанесением многочисленных тяжелых ножевых ранений подозревают двух подростков.

Актуальная информация, обнародованная правоохранителями Прикарпатья.

16 апреля около 02:00 ночи полицейские обнаружили тело 19-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.

Впоследствии были установлены лица, "причастные к особо тяжкому преступлению".



Речь идет о двух 14-летних местных подростках. Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление.

