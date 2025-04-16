Убийство 19-летнего в Ивано-Франковской области: двум подросткам объявили подозрения
Киев • УНН
Двух 14-летних подростков подозревают в убийстве 19-летнего парня в Ивано-Франковской области. Они заманили его в лес, нанесли многочисленные ножевые ранения и завладели его имуществом.
Следователи инкриминируют несовершеннолетним умышленное убийство, вследствие тяжелых ножевых ранений 19-летнему парню. Передает УНН со ссылкой на Полицию Ивано-Франковской области.
Детали
В деле убийства 19-летнего парня в Ивано-Франковской области сейчас есть два фигуранта: в жестоком убийстве, с нанесением многочисленных тяжелых ножевых ранений подозревают двух подростков.
Актуальная информация, обнародованная правоохранителями Прикарпатья.
16 апреля около 02:00 ночи полицейские обнаружили тело 19-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.
Впоследствии были установлены лица, "причастные к особо тяжкому преступлению".
Речь идет о двух 14-летних местных подростках. Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление.
Следователи установили, что несовершеннолетние нанесли телесные повреждения потерпевшему во время спуска с Вовчинецких холмов.
Фигуранты нанесли многочисленные удары ножом потерпевшему.
Также они завладели его личным имуществом; тело спрятали в лесу.
Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.
Следователи Следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области инкриминируют им совершение уголовного правонарушения, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, им объявлены подозрения. Решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника - 15-летнего несовершеннолетнего.
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Досудебное расследование продолжается. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и роли каждого из задержанных.
Напомним
УНН передавал, что в окрестностях Ивано-Франковска, вблизи Вовчинецких холмов, зарезали 19-летнего парня.
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