Богдан Хмельницкий

Светлана Баранская, депутат Хмельницкого горсовета, арестована по подозрению в незаконном обогащении на 1,5 млн долларов. Суд
назначил залог в 49 млн грн, хотя прокуратура требовала 100 млн грн.
Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям за мужество и самоотверженную службу в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Зеленский поблагодарил украинские подразделения, которые уничтожают российских оккупантов, заявив о необходимости срыва
наступательных операций россии и возвращения инициативы.
Сегодня отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Событие было учреждено указом президента в 2019 году. Дата празднования
выбрана в честь того, что именно шестого мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами, в результате
которого казацкая армия под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила польское войско.
В боях за Мощун и Киевскую область была решена судьба Украины и ее столицы, где героизм украинских солдат и подлость российского
врага стали очевидны всему миру.
Президент Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны
Украины, которые уничтожили российский ракетный катер "ивановец" благодаря сложной операции с использованием морских
беспилотников.