Богдан Хмельницкий

Сегодня День пехоты в Украине: роль пехоты в противодействии российской агрессии

Сегодня отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Событие было учреждено указом президента в 2019 году. Дата празднования выбрана в честь того, что именно шестого мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами, в результате которого казацкая армия под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила польское войско.