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россияне пытаются вербовать военных в плену, обещая лучшие условия - бывший военнопленный

Киев • УНН

 • 222 просмотра

россияне вербуют украинских военнопленных, заставляя доносить, склонять родных к сотрудничеству и вступать в "батальон Богдана Хмельницкого" за лучшие условия.

россияне пытаются вербовать военных в плену, обещая лучшие условия - бывший военнопленный

россияне постоянно пытаются вербовать украинских военнопленных. Их призывают доносить на своих товарищей по камере, склонять к сотрудничеству с россиянами своих родных и вступать в батальон, сформированный из перебежчиков, рассказал во время брифинга бывший военнопленный Иван Дибров, сообщает УНН.

Детали

Вербовка началась с первых дней. В каждой камере, как говорила администрация тюрьмы, должны быть свои уши. В первый мой допрос сказали: ты разведчик, ты знаешь, как это делает надо. Будешь "стучать" на своих ребят, то будет тебе хорошо

- рассказал Дибров.

Он также отметил, что попытки вербовки происходили ежедневно. В частности, пленных призывали идти в сформированный россиянами "батальон Богдана Хмельницкого".

Вербовка продолжалась каждый день. Регулярно раз в три месяца приходила администрация, предлагали лучшие условия содержания, чтобы мы перешли на российскую сторону. В россии был создан батальон перебежчиков, он назывался "батальон Богдана Хмельницкого". Там вербовали постоянно за лучшие условия, за лучшую еду

- пояснил бывший военнопленный.

Украина за три года вернула из плена 4306 человек во время обменов и еще 469 - вне обменов22.03.25, 20:21 • 31198 просмотров

Дибров также рассказал, что украинских военнослужащих пытается вербовать российское фсб. При этом россияне требуют, чтобы пленные склоняли к сотрудничеству с оккупантами своих родных.

Меня восемь раз вызывало фсб, предлагали мне, чтобы я с ними работал. Чтобы я связался со своими родными и чтобы они помогали россии. Я ответил, что моей семье достаточно горя, я не стану привлекать их к такому сотрудничеству. Тогда меня сильно избили. Потом фсб еще вызывало, предлагало сотрудничать. Я не сотрудничал, слава Богу

- сказал Дибров.

Он также добавил, что процент перебежчиков в созданном россией "батальоне Богдана Хмельницкого" был незначительным.

"Батальон Богдана Хмельницкого", который создали россияне, там были наши перебежчики, но процент их был очень маленький

- подытожил Дибров. 

Дополнение

Командир патронатной службы "Ангелы" 3 Отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева сообщила, что состояние украинских военнослужащих, возвращающихся домой из российского плена, существенно ухудшилось, по сравнению с предыдущими обменами. Такая тенденция продолжается. Также есть редкие случаи, когда пленные умирают, не дождавшись обмена. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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