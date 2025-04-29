россияне пытаются вербовать военных в плену, обещая лучшие условия - бывший военнопленный
Киев • УНН
россияне вербуют украинских военнопленных, заставляя доносить, склонять родных к сотрудничеству и вступать в "батальон Богдана Хмельницкого" за лучшие условия.
россияне постоянно пытаются вербовать украинских военнопленных. Их призывают доносить на своих товарищей по камере, склонять к сотрудничеству с россиянами своих родных и вступать в батальон, сформированный из перебежчиков, рассказал во время брифинга бывший военнопленный Иван Дибров, сообщает УНН.
Детали
Вербовка началась с первых дней. В каждой камере, как говорила администрация тюрьмы, должны быть свои уши. В первый мой допрос сказали: ты разведчик, ты знаешь, как это делает надо. Будешь "стучать" на своих ребят, то будет тебе хорошо
Он также отметил, что попытки вербовки происходили ежедневно. В частности, пленных призывали идти в сформированный россиянами "батальон Богдана Хмельницкого".
Вербовка продолжалась каждый день. Регулярно раз в три месяца приходила администрация, предлагали лучшие условия содержания, чтобы мы перешли на российскую сторону. В россии был создан батальон перебежчиков, он назывался "батальон Богдана Хмельницкого". Там вербовали постоянно за лучшие условия, за лучшую еду
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Дибров также рассказал, что украинских военнослужащих пытается вербовать российское фсб. При этом россияне требуют, чтобы пленные склоняли к сотрудничеству с оккупантами своих родных.
Меня восемь раз вызывало фсб, предлагали мне, чтобы я с ними работал. Чтобы я связался со своими родными и чтобы они помогали россии. Я ответил, что моей семье достаточно горя, я не стану привлекать их к такому сотрудничеству. Тогда меня сильно избили. Потом фсб еще вызывало, предлагало сотрудничать. Я не сотрудничал, слава Богу
Он также добавил, что процент перебежчиков в созданном россией "батальоне Богдана Хмельницкого" был незначительным.
"Батальон Богдана Хмельницкого", который создали россияне, там были наши перебежчики, но процент их был очень маленький
Дополнение
Командир патронатной службы "Ангелы" 3 Отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева сообщила, что состояние украинских военнослужащих, возвращающихся домой из российского плена, существенно ухудшилось, по сравнению с предыдущими обменами. Такая тенденция продолжается. Также есть редкие случаи, когда пленные умирают, не дождавшись обмена.