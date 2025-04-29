росіяни намагаються вербувати військових у полоні, обіцяючи кращі умови – колишній військовополонений

росіяни постійно намагають вербувати українських військовополонених. Їх закликають доносити на своїх товариші по камері, схиляти до співпраці з росіянами своїх рідних та вступати до батальйону, сформованого з перебіжчиків, розповів під час брифінгу колишній військовополонений Іван Дібров, повідомляє УНН.

Вербовка почалася з перших днів. В кожній камері, як говорила адміністрація тюрми, мають бути свої вуха. В перший мій допит сказали: ти розвідник, ти знаєш, як це робить треба. Будеш "стучать" на своїх хлопців, то буде тобі добре

Він також зазначив, що спроби вербування відбувалися щодня. Зокрема полонених закликали іти до сформованого росіянами "батальйону Богдана Хмельницького".

Вербовка продовжувалася кожного дня. Регулярно раз в три місяці приходила адміністрація, пропонували кращі умови утримання, щоб ми перейшли на російську сторону. В росії було створено батальйон перебіжчиків, він звався "батальйон Богдана Хмельницького". Там вербували постійно за кращі умови, за кращу їжу

Україна за три роки повернула з полону 4306 осіб під час обмінів і ще 469 - поза обмінами

Дібров також розповів, що українських військовослужбовців наагається вербувати російське фсб. При цьому росіяни вимагають, щоб полонені схиляли до співпрації з окупантами своїх рідних.

Мене вісім разів викликало фсб, пропонували мені, щоб я з ними працював. Щоб я зв'язався зі своїми рідними і щоб вони допомагали росії. Я відповів, що моїй сім'ї досить горя, я не стану залучати їх до такої співпраці. Тоді мене сильно побили. Потім фсб ще викликало, пропонувало співпрацювати. Я не співпрацював, слава Богу