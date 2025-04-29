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росіяни намагаються вербувати військових у полоні, обіцяючи кращі умови – колишній військовополонений

Київ • УНН

 • 588 перегляди

росіяни вербують українських військовополонених, змушуючи доносити, схиляти рідних до співпраці та вступати до "батальйону Богдана Хмельницького" за кращі умови.

росіяни намагаються вербувати військових у полоні, обіцяючи кращі умови – колишній військовополонений

росіяни постійно намагають вербувати українських військовополонених. Їх закликають доносити на своїх товариші по камері, схиляти до співпраці з росіянами своїх рідних та вступати до батальйону, сформованого з перебіжчиків, розповів під час брифінгу колишній військовополонений Іван Дібров, повідомляє УНН.

Деталі

Вербовка почалася з перших днів. В кожній камері, як говорила адміністрація тюрми, мають бути свої вуха. В перший мій допит сказали: ти розвідник, ти знаєш, як це робить треба. Будеш "стучать" на своїх хлопців, то буде тобі добре

- розповів Дібров.

Він також зазначив, що спроби вербування відбувалися щодня. Зокрема полонених закликали іти до сформованого росіянами "батальйону Богдана Хмельницького".

Вербовка продовжувалася кожного дня. Регулярно раз в три місяці приходила адміністрація, пропонували кращі умови утримання, щоб ми перейшли на російську сторону. В росії було створено батальйон перебіжчиків, він звався "батальйон Богдана Хмельницького". Там вербували постійно за кращі умови, за кращу їжу

- пояснив колишній військовополонений.

Україна за три роки повернула з полону 4306 осіб під час обмінів і ще 469 - поза обмінами22.03.25, 20:21 • 31198 переглядiв

Дібров також розповів, що українських військовослужбовців наагається вербувати російське фсб. При цьому росіяни вимагають, щоб полонені схиляли до співпрації з окупантами своїх рідних.

Мене вісім разів викликало фсб, пропонували мені, щоб я з ними працював. Щоб я зв'язався зі своїми рідними і щоб вони допомагали росії. Я відповів, що моїй сім'ї досить горя, я не стану залучати їх до такої співпраці. Тоді мене сильно побили. Потім фсб ще викликало, пропонувало співпрацювати. Я не співпрацював, слава Богу

- сказав Дібров.

Він також додав, що відсоток перебіжчиків у створеному росією "батальйоні Богдана Хмельницького" був незначним.

"Батальйон Богдана Хмельницького", який створили росіяни, там були наші перебіжчики, але процент їх був дуже маленький

- підсумував Дібров. 

Доповнення

Командир патронатної служби "Янголи" 3 Окремої штурмової бригади Олена Толкачова повідомила, що стан українських військовослужбовців, які повертаються додому з російського полону, суттєво погіршився, порівняно із попередніми обмінами. Така тенденція продовжується. Також є непоодинокі випадки, коли полонені помирають, не дочекавшись обміну. 

Павло Зінченко

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