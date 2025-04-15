Богдан Хмельницький

Світлану Баранську, депутатку Хмельницької міськради, заарештовано за підозрою в незаконному збагаченні на 1,5 млн доларів. Суд
призначив заставу в 49 млн грн, хоча прокуратура вимагала 100 млн грн.
Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з
надзвичайних ситуацій за мужність та самовіддану службу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент Зеленський подякував українським підрозділам, які знищують російських окупантів, заявивши про необхідність зриву наступальних операцій росії та повернення ініціативи.
Сьогодні відзначається День піхоти Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2019 році. Дата святкування
обрана на честь того, що саме шостого травня 1648 року стався переламний момент у битві під Жовтими Водами, в результаті якого
козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.
У боях за Мощун і Київську область була вирішена доля України та її столиці, де героїзм українських солдатів і підлість російського ворога стали очевидні всьому світу.
Президент Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які знищили російський ракетний катер "Івановець" завдяки складній операції з використанням морських безпілотників.