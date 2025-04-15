Богдан Хмельницький

Сьогодні День піхоти в Україні: роль піхоти у протидії російської агресії

Сьогодні відзначається День піхоти Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2019 році. Дата святкування обрана на честь того, що саме шостого травня 1648 року стався переламний момент у битві під Жовтими Водами, в результаті якого козацька армія під проводом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила польське військо.