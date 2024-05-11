Зеленський: "Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу"

ukenru
17:57 • 52080 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 74335 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 85570 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 188113 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 140913 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 136095 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 128066 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120354 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112236 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129987 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 129001 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 99851 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 105078 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 114498 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 84176 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 188047 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 355893 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 424164 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 434010 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 344641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 74267 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 105078 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 99851 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 90883 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 103158 перегляди
Актуальне
Зеленський: "Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу"

Зеленський: "Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу"

Київ • УНН

 • 36437 перегляди

Президент Зеленський подякував українським підрозділам, які знищують російських окупантів, заявивши про необхідність зриву наступальних операцій росії та повернення ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський подякував всім підрозділам, які знищують окупанта, та зазначив, що необхідно зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Кожен наш солдат, кожен сержант, кожен офіцер, які зараз проявляють хоробрість і захищають українські позиції, роблять цю війну коротшою. Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу. Дякую всім нашим підрозділам, які знищують окупанта

- написав Зеленський.

Президент також показав кадри бойової роботи бійців 148-мої окремої артилерійської бригади, 24-ої ОМБр імені короля Данила, 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка та 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що російські війська намагалися розширити операції проти України, особливо в Харківській області, але українські війська дають відповідь і незмінно знищуватимуть окупанта, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
bohdan-khmelnytskyiБогдан Хмельницький
telegramTelegram
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
mariupolМаріуполь
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97