Зеленський: "Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу"
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував українським підрозділам, які знищують російських окупантів, заявивши про необхідність зриву наступальних операцій росії та повернення ініціативи.
Президент України Володимир Зеленський подякував всім підрозділам, які знищують окупанта, та зазначив, що необхідно зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Кожен наш солдат, кожен сержант, кожен офіцер, які зараз проявляють хоробрість і захищають українські позиції, роблять цю війну коротшою. Маємо зірвати російські наступальні операції та повернути Україні ініціативу. Дякую всім нашим підрозділам, які знищують окупанта
Президент також показав кадри бойової роботи бійців 148-мої окремої артилерійської бригади, 24-ої ОМБр імені короля Данила, 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, 92-ої ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка та 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що російські війська намагалися розширити операції проти України, особливо в Харківській області, але українські війська дають відповідь і незмінно знищуватимуть окупанта, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.