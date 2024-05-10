Додаємо сил на Харківські напрямки і по лінії держкордону: Зеленський заявив, що окупанти спробували розширити операції проти України
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що російські війська намагалися розширити операції проти України, особливо в Харківській області, але українські війська дають відповідь і незмінно знищуватимуть окупанта, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти сьогодні спробували розширити операції проти України, передає УНН.
Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту... Додаємо наших сил на Харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри
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За словами Зеленського, сьогодні йому і вранці, і ввечері доповідав Головком, постійно на звʼязку і з міністром оборони – все необхідне для захисту наших позицій забезпечують.
"Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Дійсно вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так", - резюмував Президент.
Харківщина, Донеччина та Часів Яр: Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті 10.05.24, 21:16 • 35259 переглядiв