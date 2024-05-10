Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  109678 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  131903 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  139597 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  132718 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148354 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129473 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132525 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121900 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167965 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150728 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины

Президент Зеленский заявил, что российские войска пытались расширить операции против Украины, особенно в Харьковской области, но украинские войска дают ответ и неизменно будут уничтожать оккупанта, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

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Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины

Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном

Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер ожидают первенца: Хейли находится на шестом месяце беременности, а роды должны состояться в конце лета, что побуждает мать Джастина Пэтти Маллетт радоваться перспективе стать бабушкой.

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Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном

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Российские каннибалы, осужденные за убийства и расчленения, были помилованы и завербованы для борьбы против Украины, получив государственные медали.

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российские "людоеды" получают помилование за убийство украинцев - Стратком

В апреле в результате российских атак в Украине погибло 129 гражданских, еще почти 600 человек ранены - ООН

Согласно данным ООН, в апреле 2024 года по меньшей мере 129 гражданских лиц погибли и 574 получили ранения в результате интенсивных боевых действий вблизи линии фронта в Украине.

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В апреле в результате российских атак в Украине погибло 129 гражданских, еще почти 600 человек ранены - ООН

Харьковщина, Донецкая область и Часов Яр: Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.

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Харьковщина, Донецкая область и Часов Яр: Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте

На Харьковщине продолжается самая длинная воздушная тревога для региона за время войны - СМИ

Воздушная тревога в Харьковской области длилась более 9 часов, установив новый рекорд самой длительной воздушной тревоги за время войны.

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На Харьковщине продолжается самая длинная воздушная тревога для региона за время войны - СМИ

Укрпочта будет продавать с аукциона посылки, которые никто не забрал в течение полугода

Укрпочта будет продавать невостребованные посылки, которые не были забраны в течение шести месяцев, на аукционах на сайте Prozorro. Sale

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Укрпочта будет продавать с аукциона посылки, которые никто не забрал в течение полугода

Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Канада выделит более 56 миллионов долларов на инициативу Германии по поиску и поставке систем противовоздушной обороны в Украину для защиты от российских воздушных атак.

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Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины

Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию

Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милеа на Саммит мира в Швейцарию, обсудил двусторонние отношения с Аргентиной и ожидает от предстоящего визита украинской делегации в Аргентину конкретных договоренностей в пользу обеих стран.

политика •   •  9215 просмотра
Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию

По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ

Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с лицами, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.

Война •   •  8957 просмотра
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ