Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сегодня попытались расширить операции против Украины, передает УНН.

Главное - Харьковская область. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту... Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

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По словам Зеленского, сегодня ему и утром, и вечером докладывал Головко, постоянно на связи и с министром обороны - все необходимое для защиты наших позиций обеспечивают.

"Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так", - резюмировал Президент.

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