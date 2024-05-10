Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины
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Харьковщина, Донецкая область и Часов Яр: Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте
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Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ
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Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины
Президент Зеленский заявил, что российские войска пытались расширить операции против Украины, особенно в Харьковской области, но украинские войска дают ответ и неизменно будут уничтожать оккупанта, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.
Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном
Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер ожидают первенца: Хейли находится на шестом месяце беременности, а роды должны состояться в конце лета, что побуждает мать Джастина Пэтти Маллетт радоваться перспективе стать бабушкой.
российские "людоеды" получают помилование за убийство украинцев - Стратком
Российские каннибалы, осужденные за убийства и расчленения, были помилованы и завербованы для борьбы против Украины, получив государственные медали.
В апреле в результате российских атак в Украине погибло 129 гражданских, еще почти 600 человек ранены - ООН
Согласно данным ООН, в апреле 2024 года по меньшей мере 129 гражданских лиц погибли и 574 получили ранения в результате интенсивных боевых действий вблизи линии фронта в Украине.
Харьковщина, Донецкая область и Часов Яр: Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.
На Харьковщине продолжается самая длинная воздушная тревога для региона за время войны - СМИ
Воздушная тревога в Харьковской области длилась более 9 часов, установив новый рекорд самой длительной воздушной тревоги за время войны.
Укрпочта будет продавать с аукциона посылки, которые никто не забрал в течение полугода
Укрпочта будет продавать невостребованные посылки, которые не были забраны в течение шести месяцев, на аукционах на сайте Prozorro. Sale
Канада выделит более 56 млн долларов на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины
Канада выделит более 56 миллионов долларов на инициативу Германии по поиску и поставке систем противовоздушной обороны в Украину для защиты от российских воздушных атак.
Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию
Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милеа на Саммит мира в Швейцарию, обсудил двусторонние отношения с Аргентиной и ожидает от предстоящего визита украинской делегации в Аргентину конкретных договоренностей в пользу обеих стран.
По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ
Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с лицами, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.