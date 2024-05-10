Харьковщина, Донецкая область и Часов Яр: Зеленский заслушал доклад Сырского по ситуации на фронте

На фоне нового наступления россиян на Харьковщине президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление президента в Telegram-канале.

Детали

Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание - заявил Зеленский.

По его словам, они обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельное внимание уделили ситуации в городе Часов Яр.

россияне перешли в наступление на Харьковщине, на фронте почти сотня боевых столкновений за сутки - Генштаб

Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам - подытожил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно отразила новую волну контрнаступления россии на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к наступлению.