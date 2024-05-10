россияне перешли в наступление на Харьковщине, на фронте почти сотня боевых столкновений за сутки - Генштаб

В течение суток, 10 мая, на фронте зафиксировано 91 боевое столкновение. Оккупационные войска рф провели несколько штурмов на Харьковщине и активно атаковали на Авдеевском и Бахмутском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 6 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - заявили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огирцево, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника - подытоживают в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно отразила новую волну контрнаступления россии на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к наступлению.

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