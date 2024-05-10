"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области

Северные районы Харьковской области - это "серая зона", где ведутся боевые действия. Вражеские войска могут зайти на эти территории во время боев. Об этом эфире телемарафона заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Так на вопрос "пересечь ли российские войска границу Украины" он заявил, что вблизи границы есть определенная "серая зона", где продолжаются боевые действия, во время которых войска рф могут зайти на территорию Украины.

Дело в том, что все приграничье, все населенные пункты это фактически "серая зона". Так же и по Купянскому направлению, где наши воины за сутки отбили 17 атак. Мы говорим, что на территории них ведут активные боевые действия. Так враг может заехать на определенные территории своей техникой, дальше идут боевые действия - враг там уничтожается - заявил Синегубов.

Дополнение

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины защищают позиции в Харьковской области. В 5 утра была попытка прорыва врагом нашей линии обороны. Эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности, для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявления, что Украина успешно отразила новую волну контрнаступления россии на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к наступлению.