"Прикордоння - це сіра зона": Синєгубов пояснив, чи можуть війська рф зайти на територію Харківської області
Київ • УНН
Північні райони Харківської області є "сірою зоною", де ведуться активні бойові дії, що дозволяє російським військам проникати в окремі райони під час боїв.
Північні райони Харківської області - це "сіра зона", де ведуть бойові дії. Ворожі війська можуть зайти на ці території під час боїв. Про це ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Так на запитання "чи перетнути російські війська кордон України" він заявив, що поблизу кордону є певна "сіра зона", де тривають бойові дії, під час яких війська рф можуть зайти на територію України.
Річ у тому, що все прикордоння, всі населені пункти це фактично "сіра зона". Так само і по Куп'янському напрямку, де наші воїни за добу відбили 17 атак. Ми говоримо, що на території них ведуть активні бойові дії. Так ворог може заїхати на певні території своєю технікою, далі йдуть бойові дії - ворог там знищується
Доповнення
У Міноборони заявили, що Збройні сили України захищають позиції у Харківській області. О 5 ранку була спроба прориву ворогом нашої лінії оборони. Ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резерви.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заяви, що Україна успішно відбила нову хвилю контрнаступу росії на Харківському напрямку артилерійським вогнем після підготовки до наступу.