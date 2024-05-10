"Прикордоння - це сіра зона": Синєгубов пояснив, чи можуть війська рф зайти на територію Харківської області

Північні райони Харківської області - це "сіра зона", де ведуть бойові дії. Ворожі війська можуть зайти на ці території під час боїв. Про це ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Так на запитання "чи перетнути російські війська кордон України" він заявив, що поблизу кордону є певна "сіра зона", де тривають бойові дії, під час яких війська рф можуть зайти на територію України.

Річ у тому, що все прикордоння, всі населені пункти це фактично "сіра зона". Так само і по Куп'янському напрямку, де наші воїни за добу відбили 17 атак. Ми говоримо, що на території них ведуть активні бойові дії. Так ворог може заїхати на певні території своєю технікою, далі йдуть бойові дії - ворог там знищується