Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

В следующие два месяца для Украины наступит одна из критических фаз в войне россией. Об этом в интервью The Economist заявил Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас американская помощь только начала поступать на линию фронта, поэтому российские генералы "бросают всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы проверить истощенные украинские войска, которые не имеют достаточного снабжения".

россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них - подчеркнул Павлюк.

По его словам, Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, и ожидаемая поставка истребителей F-16 в начале июня станет значительным "психологическим толчком".

Павлюк говорит, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. Генерал-лейтенант считает, что россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях

Россия проверяет стабильность наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление - подытоживает генерал.

Напомним

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины защищают позиции в Харьковской области. В 5 утра была попытка прорыва врагом нашей линии обороны. Эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности, для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервы.

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