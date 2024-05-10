Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  101708 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  126417 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  134168 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130979 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147622 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129049 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132296 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121833 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167906 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150691 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  303689 просмотра

Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.

Война •   •  5796 просмотра
Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен

Кабинет Министров выделит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины почти 750 миллионов гривен для усиления обороноспособности государства.

политика •   •  5372 просмотра
Кабмин выделит ГУР почти 750 млн гривен

Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава

По результатам аудита Deloitte, активы Укрэнерго увеличились почти на 45 млрд грн, что позволит компании привлекать финансирование для энергетического сектора Украины в будущем.

Экономика •   •  5555 просмотра
Активы Укрэнерго выросли в стоимости почти на 45 млрд грн - глава

Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома

Согласовано назначение бывшего военного комиссара Александра Музыченко, который возглавлял Закарпатский областной центр военно-гражданской защиты с 2020 по 2023 год, заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

политика •   •  5699 просмотра
Заместителем председателя Закарпатской ОГА планируют назначить бывшего военкома

Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук

На юге противник продолжает активные штурмовые действия по всему фронту, совершая многочисленные неудачные попытки штурма украинских позиций в Роботино, Крынках и других районах, неся потери и вынужден отступать, а также проводя атаки с беспилотников, которые были отбиты.

Война •   •  5566 просмотра
Ситуация на юге остается неизменной, каких-то признаков формирования наступательных группировок не видим - Плетенчук

Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры

Несмотря на повреждение инфраструктуры и девальвацию гривны, НЭК "Укрэнерго" объявила о 83 млрд грн дохода, 400 млн грн прибыли и погасила 24 млрд грн долгов перед контрагентами в 2023 году.

Экономика •   •  5827 просмотра
Укрэнерго отчитывается о прибыли и погашении долгов, несмотря на повреждения инфраструктуры

россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток

Сегодня утром в Шосткинском районе Сумской области в результате вражеского обстрела погибла 64-летняя женщина и была ранена ее 17-летняя внучка.

Война •   •  6003 просмотра
россияне час били по Сумской области из артиллерии: погибла пожилая женщина, ранена внучка-подросток

На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

Местное население на оккупированных Россией территориях Украины отказывается переходить на русский язык, что разочаровывает оккупационные власти, которые рассматривают возможность создания языковых курсов, чтобы заставить украинцев улучшить свой русский язык.

Общество •   •  8625 просмотра
На оккупированных территориях Украины местные отказываются переходить на русский - Центр нацсопротивления

Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина

Украина будет настаивать на полной территориальной интеграции без каких-либо ограничений в соглашении о членстве в ЕС, ссылаясь на прецедент Кипра и требуя гарантий включения Крыма, Донецкой и Луганской областей.

политика •   •  8319 просмотра
Евроинтеграция будет везде - от Севастополя до Киева - Стефанишина

Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил дополнительные 189,5 млн грн на продолжение восстановления поврежденных многоквартирных домов в Киевской области.

Экономика •   •  7692 просмотра
Кабмин выделит дополнительные 189,5 млн гривен Киевской ОГА на восстановление многоквартирных домов - Шмыгаль