Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни

ukenru
14:28 • 36093 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 49216 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 61722 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 60013 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 73256 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 84297 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 117667 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139076 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140757 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 256794 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.8 м/с
36 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 53948 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 41789 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 55939 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 48045 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 35654 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 36095 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 256796 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 370977 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 385329 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 300020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 13335 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 13311 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 65263 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 81480 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 92456 перегляди
Актуальне
Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни

Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни

Київ • УНН

 • 24381 перегляди

У наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією, оскільки американська допомога прибуває на лінію фронту, а рф випробовує українську оборону перед потенційним великим наступом.

У наступні два місяці для України настане одна з критичних фаз у війні росією. Про це в інтерв'ю The Economist заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що наразі американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, тож російські генерали "кидають усю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська, які не мають достатнього постачання".

росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них

 - наголосив Павлюк. 

За його словами, Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня стане значним "психологічним поштовхом".

 Павлюк каже, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Генерал-лейтенант вважає, що росія і надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях

Росія перевіряє стабільність наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок

- підсумовує генерал.

Нагадаємо

У Міноборони заявили, що Збройні сили України захищають позиції у Харківській області. О 5 ранку була спроба прориву ворогом нашої лінії оборони. Ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резерви.

росія почала наступ на Харківському напрямку, Україні вдалося зупинити окупантів артилерійським вогнем - Зеленський10.05.24, 14:52 • 22690 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
the-economistThe Economist
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
oleksandr-pavliukОлександр Павлюк
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09