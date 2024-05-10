Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни
Київ • УНН
У наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією, оскільки американська допомога прибуває на лінію фронту, а рф випробовує українську оборону перед потенційним великим наступом.
У наступні два місяці для України настане одна з критичних фаз у війні росією. Про це в інтерв'ю The Economist заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.
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Зазначається, що наразі американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, тож російські генерали "кидають усю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська, які не мають достатнього постачання".
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За його словами, Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня стане значним "психологічним поштовхом".
Павлюк каже, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Генерал-лейтенант вважає, що росія і надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях
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