Олександр Павлюк

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22973 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146248 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 131105 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133244 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130309 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131401 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194617 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77180 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164347 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116177 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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День працівників військових комісаріатів та Міжнародний день ромів: що ще можна відзначити сьогодні

8 квітня відзначають День ромів, працівників військкоматів, карликових бегемотів та буддизму. Також, сьогодні День пам’яті святих апостолів.

Суспільство • 8 квітня, 04:00 • 3490 перегляди

Зеленський звільнив Павлюка з посади командувача Сухопутних військ

Президент України підписав указ про звільнення Олександра Павлюка з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

Політика • 29 листопада, 15:32 • 19729 перегляди

Це суто популізм: як у "Слузі народу" відреагували на ідею розформувати ТЦК

Член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив про неможливість реформування ТЦК та СП через об'єктивні причини. Він наголосив на необхідності розвитку системи рекрутингу замість реформування територіальних центрів.

Війна • 14 листопада, 17:18 • 28555 перегляди

В Міноборони озвучили кількість людей, які працюють в ТЦК

В українських ТЦК працює 36 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч - цивільні та близько 3 тисяч - жінки. Також серед працівників є обмежено придатні до служби у війську.

Війна • 14 листопада, 08:18 • 24120 перегляди

У ВР пропонують розформувати ТЦК й створити рекрутингові центри: що відомо

Тимчасова слідча комісія ВР подала звіт з пропозицією замінити ТЦК на рекрутингові центри з цивільними працівниками. Частина депутатів підтримує ініціативу, проте є й противники такого рішення.

Війна • 12 листопада, 14:39 • 31920 перегляди

Умєров і Остін обговорили План перемоги та інвестиції в український ОПК

Міністр оборони України Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном. Обговорили ситуацію на фронті, реалізацію Плану перемоги та залучення американських інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

Війна • 21 жовтня, 17:22 • 30494 перегляди

На Київщині працюють сили ППО через активність ворожих дронів

У Київській області зафіксовано активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працюють над їх нейтралізацією, влада закликає громадян не фотографувати роботу захисників.

Війна • 2 жовтня, 00:36 • 20200 перегляди

Українські військові за тиждень знищили майже 10 тис. загарбників

Командувач Сухопутних військ повідомив про значні втрати ворога за 22-29 вересня. Серед знищеної техніки - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистеми, 558 БпЛА та інше озброєння.

Війна • 29 вересня, 12:02 • 22051 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу

Київська обласна військова адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в Києві. Жителів міста закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Війна • 28 вересня, 00:40 • 101421 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу: працює ППО

У столиці та області оголошено повітряну тривогу через виявлення безпілотників у повітряному просторі. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Війна • 27 вересня, 23:25 • 53328 перегляди

У Київській області працює ППО через ворожі БпЛА

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил ППО та закликає жителів дотримуватися правил безпеки.

Війна • 19 вересня, 20:02 • 40563 перегляди

Поповнення обмінного фонду, звіт ISW та мінуснуті мости: ситуація у курській області рф

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про успішне виконання завдань на Курському напрямку і поповнення обмінного фонду для повернення українських військових з полону. Тим часом ISW підтверджує подальше просування українських сил у курській області, а російські «воєнкори» заявляють про нібито знищення третього мосту через річку Сейм в курській області.

Війна • 19 серпня, 08:38 • 23633 перегляди

Дрони, спецтехніка, карета швидкої допомоги: Броварська громада передала чергову партію допомоги українській армії (відео)

Громада Броварів передала підшефним військовим підрозділам чотири міні-екскаватори, дрони та карету швидкої допомоги. Техніка вже доставлена на передову для посилення обороноздатності.

Київщина • 17 серпня, 11:24 • 21146 перегляди

Маєте круті ініціативи – діліться: Кравченко зустрівся з учасниками Молодіжного форуму Київщини

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко провів зустріч з 70 учасниками Молодіжного форуму Київщини. Він відзначив активність молоді, вручив премії за досягнення та закликав ділитися молодіжними ініціативами.

Київщина • 15 серпня, 13:36 • 15332 перегляди

На Київщині завершується будівництво першого в Україні інклюзивного містечка для воїнів: ключі від осель отримають наприкінці серпня

У Київській області завершується будівництво унікального житлового комплексу для поранених військових. Наприкінці серпня 56 сімей отримають ключі від осель в першому в Україні інклюзивному містечку для захисників.

Суспільство • 13 серпня, 08:43 • 17685 перегляди

В рамках проєкту єВідновлення погоджено виплат на суму майже 9 млрд грн - Кравченко

У Київській області подано 22,7 тис. заяв на компенсацію за програмою єВідновлення. Схвалено виплати на 9 млрд грн, відновлено 17,8 тис. з 29 тис. пошкоджених об'єктів.

Суспільство • 28 липня, 08:48 • 28048 перегляди

Су-25 та 229 БПЛА: в ЗСУ розповіли про знищені повітряні цілі за червень

У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.

Війна • 30 червня, 15:55 • 20907 перегляди

Україна готує нові бригади, частину сил розгорнуть для захисту Києва - Павлюк

Україна готує щонайменше десять нових бригад для захисту Києва та протидії очікуваному російському наступу, причому оборона столиці є головним пріоритетом, незважаючи на інтенсивні бойові дії на сході.

Війна • 10 травня, 13:47 • 22487 перегляди

Командувач Сухопутних військ попередив, що у найближчі два місяці настане критична фаза війни

У наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією, оскільки американська допомога прибуває на лінію фронту, а рф випробовує українську оборону перед потенційним великим наступом.

Війна • 10 травня, 13:14 • 24382 перегляди

Сухопутні війська ЗСУ створили власний рекрутинговий центр: шукатимуть операторів БПЛА

У Сухопутних військах Збройних Сил України створюють власний рекрутинговий центр для відбору та комплектування підрозділів безпілотних систем вмотивованими кандидатами, які пройдуть підготовку для отримання військових спеціальностей у сфері безпілотних систем.

Суспільство • 10 травня, 10:15 • 22683 перегляди

У Росії оголосили у розшук ексдепутата Верховної ради Ігоря Мірошниченка

Росія оголосила в розшук колишнього народного депутата України і журналіста Ігоря Мірошниченка з невстановлених причин за статтею Кримінального кодексу РФ.

Політика • 7 травня, 23:44 • 35108 перегляди

За тиждень Сили оборони знищили понад 8 тисяч окупантів - Павлюк

За минулий тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року Збройні Сили України знищили понад 8000 російських окупантів, 96 танків, 188 бойових броньованих машин, 264 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

Війна • 5 травня, 12:01 • 28649 перегляди

росія намагатиметься захопити Донецьку та Луганську області у поточному році, і може націлитися на Запоріжжя - ISW

Головною військовою метою росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей України, з планами розпочати наступальну операцію влітку 2024 року та потенційними спробами захопити Запорізьку, Харківську та Сумську області.

Війна • 4 травня, 07:51 • 29631 перегляди

Понад 510 тисяч російських військових перебувають на окупованих територіях - командувач Сухопутних військ ЗСУ

На окупованих територіях України перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців, але ця кількість може збільшитися через підготовку росії до літнього наступу та плани мобілізації додаткових сил.

Війна • 3 травня, 08:46 • 18278 перегляди

Павлюк щодо ситуації біля Часового Яру: "Робимо все можливе, щоб зупинити російський план"

Українські війська роблять все можливе, щоб зупинити наступ росіян на Часів Яр у Донецькій області, але ворог має значну перевагу в артилерії та авіації.

Війна • 3 травня, 08:19 • 19921 перегляди

Командувач Сухопутних військ підтвердив плани росіян щодо захоплення Харкова і Сум

Росія має плани захопити Харків або Суми, але Україна не впевнена в серйозності цих планів і здатності росії реалізувати їх нинішніми силами.

Війна • 3 травня, 08:03 • 21984 перегляди

Павлюк показав, як вогнева мобільна група збивала ворожий "шахед"

Українські військові успішно збили ворожий безпілотник "шахед" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу FIM-92 Stinger.

Війна • 11 квітня, 06:19 • 27152 перегляди

Павлюк: система ТЦК - не ідеальна, однак "відсидітися нікому не вдасться"

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк визнав, що система ТЦК не є ідеальною, але ведеться робота над її вдосконаленням. Він закликав українців вступати до лав Збройних сил, щоб протистояти росії, "відсидітися" від війни не вдасться нікому.

Суспільство • 8 квітня, 11:06 • 24757 перегляди

Бійці бригади “Холодний Яр” на сході знищили 2 ворожих БпЛА “Орлан-10” з ЗРК “Стріла-10” - Павлюк

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили щонайменше 2 ворожі безпілотники "Орлан-10" за допомогою зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10" на сході.

Війна • 5 квітня, 16:28 • 31374 перегляди

Павлюк показав, як Сили оборони знищили російський дрон із ЗРК "Стріла"

Українські військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Східному напрямку за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Війна • 2 квітня, 08:42 • 22501 перегляди