Павлюк: система ТЦК - не ідеальна, однак "відсидітися нікому не вдасться"

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк визнав, що система ТЦК не є ідеальною, але ведеться робота над її вдосконаленням. Він закликав українців вступати до лав Збройних сил, щоб протистояти росії, "відсидітися" від війни не вдасться нікому.