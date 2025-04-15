Олександр Павлюк

8 квітня відзначають День ромів, працівників військкоматів, карликових бегемотів та буддизму. Також, сьогодні День пам’яті святих апостолів.
Президент України підписав указ про звільнення Олександра Павлюка з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.
Член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив про неможливість реформування ТЦК та СП через об'єктивні причини. Він наголосив на необхідності розвитку системи рекрутингу замість реформування територіальних центрів.
В українських ТЦК працює 36 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч - цивільні та близько 3 тисяч - жінки. Також серед працівників є обмежено придатні до служби у війську.
Тимчасова слідча комісія ВР подала звіт з пропозицією замінити ТЦК на рекрутингові центри з цивільними працівниками. Частина депутатів підтримує ініціативу, проте є й противники такого рішення.
Міністр оборони України Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном. Обговорили ситуацію на фронті, реалізацію Плану перемоги та залучення американських інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.
У Київській області зафіксовано активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працюють над їх нейтралізацією, влада закликає громадян не фотографувати роботу захисників.
Командувач Сухопутних військ повідомив про значні втрати ворога за 22-29 вересня. Серед знищеної техніки - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистеми, 558 БпЛА та інше озброєння.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в Києві. Жителів міста закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями.
У столиці та області оголошено повітряну тривогу через виявлення безпілотників у повітряному просторі. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил ППО та закликає жителів дотримуватися правил безпеки.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив про успішне виконання завдань на Курському напрямку і поповнення обмінного фонду для повернення українських військових з полону. Тим часом ISW підтверджує подальше просування українських сил у курській області, а російські «воєнкори» заявляють про нібито знищення третього мосту через річку Сейм в курській області.
Громада Броварів передала підшефним військовим підрозділам чотири міні-екскаватори, дрони та карету швидкої допомоги. Техніка вже доставлена на передову для посилення обороноздатності.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко провів зустріч з 70 учасниками Молодіжного форуму Київщини. Він відзначив активність молоді, вручив премії за досягнення та закликав ділитися молодіжними ініціативами.
У Київській області завершується будівництво унікального житлового комплексу для поранених військових. Наприкінці серпня 56 сімей отримають ключі від осель в першому в Україні інклюзивному містечку для захисників.
У Київській області подано 22,7 тис. заяв на компенсацію за програмою єВідновлення. Схвалено виплати на 9 млрд грн, відновлено 17,8 тис. з 29 тис. пошкоджених об'єктів.
У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.
Україна готує щонайменше десять нових бригад для захисту Києва та протидії очікуваному російському наступу, причому оборона столиці є головним пріоритетом, незважаючи на інтенсивні бойові дії на сході.
У наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією, оскільки американська допомога прибуває на лінію фронту, а рф випробовує українську оборону перед потенційним великим наступом.
У Сухопутних військах Збройних Сил України створюють власний рекрутинговий центр для відбору та комплектування підрозділів безпілотних систем вмотивованими кандидатами, які пройдуть підготовку для отримання військових спеціальностей у сфері безпілотних систем.
Росія оголосила в розшук колишнього народного депутата України і журналіста Ігоря Мірошниченка з невстановлених причин за статтею Кримінального кодексу РФ.
За минулий тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року Збройні Сили України знищили понад 8000 російських окупантів, 96 танків, 188 бойових броньованих машин, 264 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.
Головною військовою метою росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей України, з планами розпочати наступальну операцію влітку 2024 року та потенційними спробами захопити Запорізьку, Харківську та Сумську області.
На окупованих територіях України перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців, але ця кількість може збільшитися через підготовку росії до літнього наступу та плани мобілізації додаткових сил.
Українські війська роблять все можливе, щоб зупинити наступ росіян на Часів Яр у Донецькій області, але ворог має значну перевагу в артилерії та авіації.
Росія має плани захопити Харків або Суми, але Україна не впевнена в серйозності цих планів і здатності росії реалізувати їх нинішніми силами.
Українські військові успішно збили ворожий безпілотник "шахед" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу FIM-92 Stinger.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк визнав, що система ТЦК не є ідеальною, але ведеться робота над її вдосконаленням. Він закликав українців вступати до лав Збройних сил, щоб протистояти росії, "відсидітися" від війни не вдасться нікому.
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили щонайменше 2 ворожі безпілотники "Орлан-10" за допомогою зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10" на сході.
Українські військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Східному напрямку за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".