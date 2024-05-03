Понад 510 тисяч російських військових перебувають на окупованих територіях - командувач Сухопутних військ ЗСУ
Київ • УНН
На окупованих територіях України перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців, але ця кількість може збільшитися через підготовку росії до літнього наступу та плани мобілізації додаткових сил.
На окупованих територіях України перебуває від 510 тисяч до 513 тисяч російських військовослужбовців, втім ця цифра може збільшитися через підготовку росіян до літнього наступу, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Time, передає УНН.
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Павлюк заявив, що протягом року чисельність російських військ в Україні може збільшитись через те, що рф нарощує сили для літніх наступальних операцій.
"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні", - сказав командувач Сухопутних військ.
Та додав, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 тисяч до 30 тисяч убитими і пораненими.
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