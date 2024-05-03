Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 тысяч до 513 тысяч российских военнослужащих, впрочем, эта цифра может увеличиться из-за подготовки россиян к летнему наступлению, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в интервью The Time, передает УНН.

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Павлюк заявил, что в течение года численность российских войск в Украине может увеличиться из-за того, что рф наращивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, которые уже находятся в Украине, в июне и июле", - сказал командующий Сухопутных войск.

И добавил, что до конца года россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. Но при этом они ежемесячно теряют от 25 тысяч до 30 тысяч убитыми и ранеными.

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