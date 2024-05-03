Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
time-zhurnalВремя (журнал)
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  118125 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  118527 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  120542 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  113685 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107527 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126192 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124980 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119329 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115139 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101970 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

  •  6929 просмотра
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

  •  6420 просмотра
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

  •  8487 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

  •  9239 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

  •  7798 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

  •  8315 просмотра
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

  •  7781 просмотра
Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

  •  7276 просмотра
Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

  •  8950 просмотра
Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

  •  8947 просмотра

Популярные

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

  •  113503 просмотра
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

  •  107150 просмотра
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

  •  112347 просмотра
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

  •  105271 просмотра
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

  •  101694 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  226420 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  247766 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  259279 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  280750 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  309289 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  306734 просмотра

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.

Война •   •  6929 просмотра
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов произошли в университетских городках США: полиция силой вывела десятки неуправляемых протестующих из нескольких университетов, в том числе из лагеря при Калифорнийском университете, что привело к сотням арестов.

Новости Мира •   •  6420 просмотра
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

За минувшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов по Донецкой области, обстреляв 13 населенных пунктов и повредив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома, предприятие, автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к человеческим жертвам и разрушениям.

Война •   •  8487 просмотра
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.

Война •   •  9239 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.

политика •   •  7798 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.

Война •   •  8315 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

россияне начали использовать меньше ракет "Калибр" для ударов по Украине, вероятно, из-за проблем с их производством, вызванных санкциями.

Война •   •  7781 просмотра
"Проблемы с изготовлением ракет": Евлаш рассказал, почему снизилась интенсивность применения "Калибров"

Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Жительница Львовщины пыталась ввезти в Украину из Польши 200 незадекларированных смартфонов на сумму 1,25 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  7276 просмотра
Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

политика •   •  8950 просмотра
Зеленский назначил Тюрина новым главой Хмельницкой ОГА

Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.

Война •   •  8947 просмотра
Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум