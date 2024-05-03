Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум
Киев • УНН
Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.
У российского руководства действительно есть план захвата Харькова или Сум, впрочем неизвестно насколько серьезны эти планы и способны ли они на это, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times, передает УНН.
Наши разведывательные службы говорят, что у россиян есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько серьезны эти планы и способны ли они реализовать их с теми силами, которые есть в их распоряжении
По его словам, россияне поставили перед собой целью в этом году полную оккупацию Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области.
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Однако Павлюк выразил оптимизм по поводу того, что долгожданный пакет военной поддержки от США в сочетании с активизацией европейской поддержки может даже дать Украине стратегическую инициативу.
"Первоочередное оружие, которое нам нужно извне, - это средства противовоздушной обороны, чтобы защитить наших людей, города и инфраструктуру от российских воздушных и ракетных ударов. И, конечно, дальнобойная артиллерия тоже очень важна для нас. С хорошей противовоздушной обороной и дальнобойной артиллерией мы сможем отвоевать у россиян стратегическое преимущество на поле боя".
Дополнение
Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.
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