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В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени
Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.
TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго
TikTok на короткое время снова стал доступным в России, но затем снова был частично заблокирован, и пользователи не могли публиковать видео или выходить в прямой эфир.
В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено
На улице Генерала Наумова в Киеве образовался провал, который частично затруднил движение транспорта, и патрульная полиция сообщила об этом соответствующие службы для обеспечения безопасности дорожного движения.
Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ
Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.
НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ
НАТО осуждает гибридные действия России против членов Альянса и будет реагировать на такие нападения индивидуально и коллективно, продолжая поддерживать Украину.
В Украине заработали новые правила для защиты дизайнов
Новые правила охраны промышленных образцов в Украине, которые вступили в силу 1 мая, позволяют бизнесу быстро регистрировать и защищать внешний вид своих инновационных продуктов от копирования, способствуя коммерциализации интеллектуальных активов.
В Одессе попрощались с собакой, которая погибла в результате российской атаки
Собаку по имени Китти, которая погибла во время российского обстрела Одессы 29 апреля, похоронили в городе во время церемонии прощания со всеми домашними животными и военными собаками, которые погибли во время российского вторжения.
В Украине первая больница-электростанция начала продавать энергию
Первая в Украине больничная электростанция, Хмельницкий лечебно-диагностический центр, начала продавать излишки электроэнергии, выработанной солнечными панелями на крыше, в сеть.
Госаудитслужба разоблачила схему незаконного вывода из банка "Сич" почти 120 млн грн
Государственная аудиторская служба разоблачила схему незаконного вывода почти 120 миллионов гривен из банка "Сич" через фиктивные услуги.
"Мону Лизу" перед Олимпиадой выставят в отдельной комнате Лувра
Музей Лувр планирует выставить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в отдельном зале перед предстоящей Олимпиадой, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.