По DeepState, Вооруженные Силы Украины отбросили противника в Серебрянском лесничестве.
Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске
По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.
Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.
Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.
Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.
российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.
Противник достиг определенного тактического успеха на Покровском и Кураховском направлениях, но не смог получить оперативного преимущества, тогда как Бахмут, Авдеевка и Новопавловка остаются самыми горячими районами на востоке.
Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.
На Авдеевском направлении россияне частично захватили Очеретино, но украинские войска задействовали резервы для стабилизации ситуации и восстановления контроля.
В среду на украинском фронте произошло более 100 боевых столкновений, наиболее интенсивно - на Авдеевском направлении, где украинские защитники отразили 33 обстрела. Также россияне оживили наступательные действия на Купянском направлении, там в среду состоялось 11 боевых столкновений.
98-летняя женщина прошла 10 км пешком, дважды падала, но смогла выйти из оккупированной Россией части населенного пункта Очеретино Донецкой области Украины.
Российские войска не достигли быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после того, как украинские войска отошли с тактических позиций в этом районе, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют способность замедлить дальнейшее продвижение россиян.
За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.
Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.
Российские войска захватили село Бердичи к югу от Очеретино, бои в этом районе продолжаются, поскольку украинские войска ведут арьергардные бои и отступают с северных окраин села.
российским оккупантам удалось закрепиться в части села Очеретино на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, а украинские силы пытаются вытеснить их и восстановить контроль.
Украинские войска контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области на фоне продолжающихся ожесточенных боев с российскими войсками.
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Две трети села Очеретино находится под контролем Вооруженных сил Украины, а та часть, куда прорвался враг, находится под огневым контролем.
За минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами.
российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области, они создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино.
Пятеро мирных жителей погибли и восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 25 апреля.
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.
Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате массированного обстрела россиян Донецкой области сегодня утром.
российские войска продвинулись к Соловьево и Красногоровке, но бои продолжаются возле Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки.
Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.
684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.
В Донецкой области вражеская армия продвинулась в нескольких населенных пунктах, включая Очеретино, Новобахмутовку, Новокалиново, Бердичи, Семеновку и южнее Георгиевки.