Ocheretyne

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28663 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По DeepState, Вооруженные Силы Украины отбросили противника в Серебрянском лесничестве.

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Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске

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Оккупанты продвинулись вперед возле Очеретино, бои идут в нескольких населенных пунктах - DeepState

По данным DeepState, вражеские силы продвинулись вперед возле Очеретино, в то время как бои продолжаются в Волчанске, Берестовом, Клищеевке, Умани и Красногоровке.

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На фронте за сутки произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военнослужащие стойко защищают свою родную землю, решительно отбив 94 атаки противника и контратакуя на отдельных участках, улучшая свои тактические позиции, несмотря на превосходство российских оккупантов в живой силе и технике.

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Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

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На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

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На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.

Война • 4 мая, 22:31 • 37735 просмотра

Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Противник достиг определенного тактического успеха на Покровском и Кураховском направлениях, но не смог получить оперативного преимущества, тогда как Бахмут, Авдеевка и Новопавловка остаются самыми горячими районами на востоке.

Война • 3 мая, 06:20 • 46969 просмотра

В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени

Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.

Война • 2 мая, 23:40 • 34136 просмотра

россиянам удалось частично захватить Очеретино на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении россияне частично захватили Очеретино, но украинские войска задействовали резервы для стабилизации ситуации и восстановления контроля.

Война • 2 мая, 13:28 • 21278 просмотра

Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

В среду на украинском фронте произошло более 100 боевых столкновений, наиболее интенсивно - на Авдеевском направлении, где украинские защитники отразили 33 обстрела. Также россияне оживили наступательные действия на Купянском направлении, там в среду состоялось 11 боевых столкновений.

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Из оккупированной рф части Очеретино в Донецкой области, пешком вышла 98-летняя женщина

98-летняя женщина прошла 10 км пешком, дважды падала, но смогла выйти из оккупированной Россией части населенного пункта Очеретино Донецкой области Украины.

Общество • 29 апреля, 11:27 • 23289 просмотра

Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Российские войска не достигли быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после того, как украинские войска отошли с тактических позиций в этом районе, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют способность замедлить дальнейшее продвижение россиян.

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На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на линии фронта произошло 131 боевое столкновение, враг совершил многочисленные обстрелы на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, но украинские войска отбили эти атаки и нанесли потери оккупационным войскам.

Война • 29 апреля, 04:03 • 36429 просмотра

Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.

Война • 28 апреля, 16:29 • 44498 просмотра

Оккупанты захватили Бердичи - DeepState

Российские войска захватили село Бердичи к югу от Очеретино, бои в этом районе продолжаются, поскольку украинские войска ведут арьергардные бои и отступают с северных окраин села.

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Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица

российским оккупантам удалось закрепиться в части села Очеретино на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, а украинские силы пытаются вытеснить их и восстановить контроль.

Война • 27 апреля, 16:58 • 29698 просмотра

Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области

Украинские войска контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области на фоне продолжающихся ожесточенных боев с российскими войсками.

Война • 27 апреля, 11:22 • 50698 просмотра

На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 27 апреля, 04:45 • 59008 просмотра

Волошин: две трети поселка Очеретино находится под контролем ВСУ

Две трети села Очеретино находится под контролем Вооруженных сил Украины, а та часть, куда прорвался враг, находится под огневым контролем.

Война • 26 апреля, 12:29 • 17270 просмотра

Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

За минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами.

Война • 26 апреля, 10:54 • 16621 просмотра

Британская разведка: продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось

российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области, они создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино.

Война • 26 апреля, 09:26 • 20309 просмотра

Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Пятеро мирных жителей погибли и восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 25 апреля.

Война • 26 апреля, 05:41 • 17838 просмотра

На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 114 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 75 авиаударов и 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война • 26 апреля, 04:29 • 110912 просмотра

Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.

Война • 25 апреля, 17:13 • 39006 просмотра

россияне утром массированно обстреляли Донецкую область: есть погибший и пятеро раненых

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате массированного обстрела россиян Донецкой области сегодня утром.

Война • 25 апреля, 10:36 • 24337 просмотра

На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

российские войска продвинулись к Соловьево и Красногоровке, но бои продолжаются возле Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки.

Война • 24 апреля, 22:29 • 27349 просмотра

Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб

Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.

Война • 24 апреля, 17:09 • 25411 просмотра

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.

Общество • 24 апреля, 11:57 • 18255 просмотра

На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState

В Донецкой области вражеская армия продвинулась в нескольких населенных пунктах, включая Очеретино, Новобахмутовку, Новокалиново, Бердичи, Семеновку и южнее Георгиевки.

Война • 23 апреля, 22:56 • 25214 просмотра