Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица

Военнослужащие рф смогли войти в Очеретино, что на Авдеевском направлении, и закрепиться в определенной части поселка. Информацию в эфире "Мы-Украина" подтвердил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

Да, действительно, врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части этого населенного пункта. Сейчас часть, в которой находится противник, находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируется подразделениями Сил обороны - отметил он.

Волошин рассказал, что для достижения этой цели армия рф бросила в бой четыре свои бригады.

В то же время украинские подразделения сейчас принимают все необходимые меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретино. Для этого Силы обороны также ввели дополнительные силы и средства из резерва.

Напомним

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.