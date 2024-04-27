Окупантам вдалося закріпитися в частині Очеретиного. Українські сили намагаються їх витіснити - ОСУВ Хортиця
Київ • УНН
російським окупантам вдалося закріпитися в частині села Очеретине на Авдіївському напрямку, де тривають запеклі бої, а українські сили намагаються витіснити їх та відновити контроль.
Військовослужбовці рф змогли ввійти в Очеретине, що на Авдіївському напрямку, та закріпитися в певній частині селища. Інформацію в ефірі "Ми-Україна" підтвердив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.
Так, дійсно, ворогові вдалося прорватися і закріпитися в певній частині цього населеного пункту. Наразі частина, в якій перебуває противник, є під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої, ситуація контролюється підрозділами Сил оборони
Волошин розповів, що задля досягнення цієї мети армія рф кинула в бій чотири свої бригади.
Водночас українські підрозділи нині вживають всіх потрібних заходів для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. Задля цього Сили оборони також ввели додаткові сили та засоби з резерву.
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