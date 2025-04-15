Окупанти вдарили КАБом по Костянтинівці, бомба не розірвалася, за добу на Донеччині 1800 атак рф: поліція показала фото

За минулу добу російські війська вбили 5 мирних жителів і поранили ще 8 у Донецькій області, обстрілявши 9 населених пунктів артилерією, ракетами та керованими бомбами.