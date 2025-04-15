За DeepState, Збройні Сили України відкинули противника у Серебрянському лісництві.
Ворожі війська просунулися вперед поблизу біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Нині тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську
За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.
Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.
Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.
Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.
російські війська окупували Котлярівку, вийшли до адміністративних меж Очеретиного та просунулися в районі Новопокровського, Уманського, Первомайська та Красногорівки.
Противник досяг певного тактичного успіху на Покровському та Курахівському напрямках, але не зміг здобути оперативної переваги, тоді як Бахмут, Авдіївка та Новопавлівка залишаються найгарячішими районами на сході.
Втрата Україною висотного укріпрайону Часів Яр є лише питанням часу, що відкриває шлях до захоплення Росією останніх великих міст Донецької області, вважає заступник голови військової розвідки України.
На Авдіївському напрямку росіяни частково захопили Очеретине, але українські війська задіяли резерви для стабілізації ситуації та відновлення контролю.
У середу на українському фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, найінтенсивніше - на Авдіївському напрямку, де українські захисники відбили 33 обстріли. Також росіяни пожвавили наступальні дії на Куп'янському напрямку, там у середу відбулось 11 бойоивх зіткнень..
98-річна жінка пройшла 10 км пішки, двічі падала, але змогла вийти з окупованої росією частини населеного пункту Очеретине Донецької області України.
Російські війська не досягли швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів та Семенівки після того, як українські війська відійшли з тактичних позицій у цьому районі. Що свідчить про те, що українські війська зберігають спроможність сповільнити подальше просування росіян.
За минулу добу на лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, ворог здійснив численні обстріли на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, але українські війська відбили ці атаки та завдали втрат окупаційним військам.
Під Авдіївкою українські захисники відбили 40 ворожих атак, бойові зіткнення велися на кількох ділянках фронту.
Російські війська захопили село Бердичі на південь від Очеретиного, бої в цьому районі тривають, оскільки українські війська ведуть ар'єргардні бої і відступають з північних околиць села.
російським окупантам вдалося закріпитися в частині села Очеретине на Авдіївському напрямку, де тривають запеклі бої, а українські сили намагаються витіснити їх та відновити контроль.
Українські війська контролюють дві третини сіл Очеретине та Соловйове в Донецькій області на тлі триваючих запеклих боїв з російськими військами.
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 94 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 12 ракетних ударів, 76 авіаударів та 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
Дві третини села Очеретине перебуває під контролем Збройних сил України, а та частина, куди прорвався ворог, знаходиться під вогневим контролем.
За минулу добу російські війська вбили 5 мирних жителів і поранили ще 8 у Донецькій області, обстрілявши 9 населених пунктів артилерією, ракетами та керованими бомбами.
російські війська прискорили просування на захід від Авдіївки в Донецькій області, вони створили вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине.
П'ятеро мирних жителів загинули і вісім отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області 25 квітня.
За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 114 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних удари, 75 авіаударів та 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.
У четвер українські захисники витримали 93 атаки з боку російських окупантів на різних ділянках фронту, зокрема 23 штурми вони відбили лише на Авдіївському напрямку, в умовах інтенсивних бойових зіткнень.
Одна людина загинула і ще п'ятеро отримали поранення внаслідок масованого обстрілу росіян Донецької області сьогодні вранці.
російські війська просунулися до Соловйового та Красногорівки, але бої тривають біля Очеретиного, Первомайського, Часового Яру та Новомихайлівки.
Росія посилила наступ на Лиманському напрямку, атакувавши українські позиції 18 разів за минулу добу, в той час, як українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту. Усього відбулось у середу 84 бойові зіткнення.
684 людини залишаються у Часовому Яру та 1260 у Красногорівці, незважаючи на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію у прифронтових містах Донецької області.
У Донецькій області ворожа армія просунулася в декількох населених пунктах, включаючи Очеретине, Новобахмутівку, Новокалинове, Бердичі, Семенівку та на південь від Георгіївки.