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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1848 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27762 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Українські військові відкинули окупантів у Серебрянському лісництві - DeepState

За DeepState, Збройні Сили України відкинули противника у Серебрянському лісництві.

Війна • 29 червня, 22:06 • 23514 перегляди

Окупаційні сили просунулися вперед Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - DeepState

Ворожі війська просунулися вперед поблизу біля Архангельського, Уманського та в Кліщіївці. Нині тривають бої біля Берестового, Іванівки, Красногорівки та у Вовчанську

Війна • 24 травня, 23:23 • 87845 перегляди

Окупанти просунулися вперед біля Очеретиного, бої точаться у кількох населених пунктах - DeepState

За даними DeepState, ворожі сили просунулися вперед біля Очеретиного, в той час як бої тривають у Вовчанську, Берестовому, Кліщіївці, Умані та Красногорівці.

Війна • 23 травня, 22:19 • 39615 перегляди

На фронті за добу відбулося 94 бойові зіткнення – Генштаб

Українські військовослужбовці стійко захищають свою рідну землю, рішуче відбивши 94 атаки противника і контратакуючи на окремих ділянках, покращуючи свої тактичні позиції, незважаючи на перевагу російських окупантів в живій силі і техніці.

Війна • 21 травня, 20:17 • 49352 перегляди

Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.

Війна • 20 травня, 09:05 • 37876 перегляди

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Війна • 13 травня, 21:16 • 45605 перегляди

На фронті війська рф окупували Котлярівку та наблизилися до декількох населених пунктів - DeepState

російські війська окупували Котлярівку, вийшли до адміністративних меж Очеретиного та просунулися в районі Новопокровського, Уманського, Первомайська та Красногорівки.

Війна • 4 травня, 22:31 • 37741 перегляди

Ворог досяг певних успіхів на Покровському та Курахівському напрямках, але оперативної переваги немає - речник ОСУВ "Хортиця"

Противник досяг певного тактичного успіху на Покровському та Курахівському напрямках, але не зміг здобути оперативної переваги, тоді як Бахмут, Авдіївка та Новопавлівка залишаються найгарячішими районами на сході.

Війна • 3 травня, 06:20 • 46969 перегляди

У ГУР заявили, що втрата Часового Яру – це лише питання часу

Втрата Україною висотного укріпрайону Часів Яр є лише питанням часу, що відкриває шлях до захоплення Росією останніх великих міст Донецької області, вважає заступник голови військової розвідки України.

Війна • 2 травня, 23:40 • 34136 перегляди

росіянам вдалося частково захопити Очеретине на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку росіяни частково захопили Очеретине, але українські війська задіяли резерви для стабілізації ситуації та відновлення контролю.

Війна • 2 травня, 13:28 • 21278 перегляди

Українські воїни витримали та відбили 100 штурмів росіян, найбільше на Авдіївському напрямку - Генштаб

У середу на українському фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, найінтенсивніше - на Авдіївському напрямку, де українські захисники відбили 33 обстріли. Також росіяни пожвавили наступальні дії на Куп'янському напрямку, там у середу відбулось 11 бойоивх зіткнень..

Війна • 1 травня, 19:01 • 38545 перегляди

З окупованої рф частини Очеретиного на Донеччині, пішки вийшла 98-річна жінка

98-річна жінка пройшла 10 км пішки, двічі падала, але змогла вийти з окупованої росією частини населеного пункту Очеретине Донецької області України.

Суспільство • 29 квітня, 11:27 • 23289 перегляди

Відхід ЗСУ з деких позицій не сприяє швидким тактичним успіхам росіян – ISW

Російські війська не досягли швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів та Семенівки після того, як українські війська відійшли з тактичних позицій у цьому районі. Що свідчить про те, що українські війська зберігають спроможність сповільнити подальше просування росіян.

Війна • 29 квітня, 05:44 • 23381 перегляди

На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб

За минулу добу на лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, ворог здійснив численні обстріли на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, але українські війська відбили ці атаки та завдали втрат окупаційним військам.

Війна • 29 квітня, 04:03 • 36432 перегляди

Під Авдіївкою Сили оборони відбили 40 атак ворога - Генштаб

Під Авдіївкою українські захисники відбили 40 ворожих атак, бойові зіткнення велися на кількох ділянках фронту.

Війна • 28 квітня, 16:29 • 44500 перегляди

Окупанти захопили Бердичі – DeepState

Російські війська захопили село Бердичі на південь від Очеретиного, бої в цьому районі тривають, оскільки українські війська ведуть ар'єргардні бої і відступають з північних околиць села.

Війна • 27 квітня, 21:55 • 90997 перегляди

Окупантам вдалося закріпитися в частині Очеретиного. Українські сили намагаються їх витіснити - ОСУВ Хортиця

російським окупантам вдалося закріпитися в частині села Очеретине на Авдіївському напрямку, де тривають запеклі бої, а українські сили намагаються витіснити їх та відновити контроль.

Війна • 27 квітня, 16:58 • 29698 перегляди

Волошин розповів про ситуацію в Очеретиному та Соловйовому на Донеччині

Українські війська контролюють дві третини сіл Очеретине та Соловйове в Донецькій області на тлі триваючих запеклих боїв з російськими військами.

Війна • 27 квітня, 11:22 • 50698 перегляди

На фронті відбулося 94 бойових зіткнення – Генштаб

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 94 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 12 ракетних ударів, 76 авіаударів та 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 27 квітня, 04:45 • 59009 перегляди

Волошин: дві третини селища Очеретине перебуває під контролем ЗСУ

Дві третини села Очеретине перебуває під контролем Збройних сил України, а та частина, куди прорвався ворог, знаходиться під вогневим контролем.

Війна • 26 квітня, 12:29 • 17270 перегляди

Окупанти вдарили КАБом по Костянтинівці, бомба не розірвалася, за добу на Донеччині 1800 атак рф: поліція показала фото

За минулу добу російські війська вбили 5 мирних жителів і поранили ще 8 у Донецькій області, обстрілявши 9 населених пунктів артилерією, ракетами та керованими бомбами.

Війна • 26 квітня, 10:54 • 16621 перегляди

Британська розвідка: просування російських військ на захід від Авдіївки прискорилося

російські війська прискорили просування на захід від Авдіївки в Донецькій області, вони створили вузький прохід вглиб української території, щоб увійти в містечко Очеретине.

Війна • 26 квітня, 09:26 • 20309 перегляди

П'ятеро загиблих та восьмеро поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини

П'ятеро мирних жителів загинули і вісім отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області 25 квітня.

Війна • 26 квітня, 05:41 • 17838 перегляди

На фронті відбулося 114 бойових зіткнень – Генштаб

За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося 114 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 4 ракетних удари, 75 авіаударів та 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Війна • 26 квітня, 04:29 • 110914 перегляди

Генштаб: Сили оборони у четвер відбили 23 атаки росіян на Авдіївському напрямку

У четвер українські захисники витримали 93 атаки з боку російських окупантів на різних ділянках фронту, зокрема 23 штурми вони відбили лише на Авдіївському напрямку, в умовах інтенсивних бойових зіткнень.

Війна • 25 квітня, 17:13 • 39010 перегляди

росіяни вранці масовано обстріляли Донеччину: є загиблий та п'ятеро поранених

Одна людина загинула і ще п'ятеро отримали поранення внаслідок масованого обстрілу росіян Донецької області сьогодні вранці.

Війна • 25 квітня, 10:36 • 24337 перегляди

На передовій армія рф просунулася в Соловйове та Красногорівку - DeepState

російські війська просунулися до Соловйового та Красногорівки, але бої тривають біля Очеретиного, Первомайського, Часового Яру та Новомихайлівки.

Війна • 24 квітня, 22:29 • 27350 перегляди

Армійці рф посили наступ на Лиманському напрямку: ЗСУ відбили у середу 18 ворожих штурмів - Генштаб

Росія посилила наступ на Лиманському напрямку, атакувавши українські позиції 18 разів за минулу добу, в той час, як українські війська відбили численні російські атаки на різних ділянках фронту. Усього відбулось у середу 84 бойові зіткнення.

Війна • 24 квітня, 17:09 • 25411 перегляди

Часів Яр покидають дуже мало людей: в ОВА кажуть, у місті досі залишається понад 600 жителів

684 людини залишаються у Часовому Яру та 1260 у Красногорівці, незважаючи на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію у прифронтових містах Донецької області.

Суспільство • 24 квітня, 11:57 • 18255 перегляди

На Донеччині російські війська просунулися в декількох населених пунктах - DeepState

У Донецькій області ворожа армія просунулася в декількох населених пунктах, включаючи Очеретине, Новобахмутівку, Новокалинове, Бердичі, Семенівку та на південь від Георгіївки.

Війна • 23 квітня, 22:56 • 25214 перегляди