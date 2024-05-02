росіянам вдалося частково захопити Очеретине на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
На Авдіївському напрямку росіяни частково захопили Очеретине, але українські війська задіяли резерви для стабілізації ситуації та відновлення контролю.
Ворог зміг прорвати оборону та закріпитись в Очеретиному на Авдіївському напрямку. Збройні сили України задіяли резервні підрозділи для стабілізації ситуації, яка залишається під контролем. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону,передає УНН.
Ситуація така, що наразі ворогу вдалося прорватися і закріпитися у цьому населеному пункті. Одна частина, яка перебуває під контролем ворога, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Там тривають важкі бої, ЗСУ контролюють цю ситуацію
Відповідно, Збройні сили України застосовують всі заходи для стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення Очеретиного під свій контроль."З цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву" - додав він.
Нагадаємо
Лише за квітень російські війська атакували Україну більше ніж 300 ракетами різних типів, випустили по українських населених пунктах майже 300 БПЛА типу Shahed і понад 3200 керованих авіабомб