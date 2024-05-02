россиянам удалось частично захватить Очеретино на Авдеевском направлении

Враг смог прорвать оборону и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении. Вооруженные силы Украины задействовали резервные подразделения для стабилизации ситуации, которая остается под контролем. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация такова, что сейчас врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем врага, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда. Там идут тяжелые бои, ВСУ контролируют эту ситуацию - сказал Волошин.

Соответственно, Вооруженные силы Украины применяют все меры для стабилизации обстановки на этом направлении и возвращения Очеретино под свой контроль. "С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва", - добавил он.

Напомним,

Только за апрель российские войска атаковали Украину более чем 300 ракетами различных типов, выпустили по украинским населенным пунктам почти 300 БПЛА типа Shahed и более 3200 управляемых авиабомб