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Зеленський: росіяни у квітні випустили по Україні понад 300 ракет, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб

Зеленський: росіяни у квітні випустили по Україні понад 300 ракет, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб

Київ • УНН

 • 22043 перегляди

Лише у квітні російські війська атакували Україну, застосувавши понад 300 ракет, майже 300 безпілотників Shahed та понад 3200 керованих бомб, що призвело до масштабних руйнувань та людських жертв.

Лише за квітень російські війська атакували Україну більше ніж 300 ракетами різних типів, випустили по українських населених пунктах майже 300 БПЛА типу Shahed  і понад 3200 керованих авіабомб, повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України. Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору

- написав Зеленський у Telegram.  

Президент наголосив, що тисячі життів українців були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, "які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини". 

Втім, як зауважив Зеленський,  ці ворожі удари забрали "багато життів". 

"І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", - резюмував голова держави. 

В Повітряних силах не виключають ракетні удари рф у Великодню ніч02.05.24, 10:59 • 21363 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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