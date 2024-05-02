В Повітряних силах не виключають ракетні удари рф у Великодню ніч
Київ • УНН
Існує ризик російських ракетних ударів у Великодню ніч, але українська протиповітряна оборона готова відбити атаку, тому громадяни повинні залишатися пильними, незважаючи на свята.
На Великдень існує ризик ракетних ударів з боку ворога, але українська ППО готові до відбиття атаки. Громадянам слід залишатися пильними, незалежно від святкових днів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.
Ми не можемо виключати, що підступний ворог може просто нашкодити, зіпсувавши людям свято прямо на Великодню ніч, завдавши ракетних ударів. У свою чергу, ми готові до відбиття атаки та людям варто бути уважними в будь-який час, незважаючи на якісь важливі дні
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