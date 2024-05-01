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В Одесі росіяни влучили ракетою у відділення Нової Пошти

В Одесі росіяни влучили ракетою у відділення Нової Пошти

Київ • УНН

 • 55509 перегляди

Російський ракетний удар зруйнував сортувальний склад та офіс "Нової пошти" в Одесі, але обійшлося без жертв; "Нова пошта" повністю компенсує клієнтам вартість пошкоджених посилок.

Російська армія ввечері 1 травня влучила у сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі. В них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у Новій Ношті, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі.

Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі

написали у Новій Пошті.

Нагадаємо

Ввечері 1 травня в Одесі пролунали два вибухи. Російська армія знову атакувала місто балістикою. Станом на 23:00 відомо про 13 поранених. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:55.

Удар по Одесі: щонайменше 13 постраждалих01.05.24, 23:03 • 44193 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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