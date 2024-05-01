В Одесі росіяни влучили ракетою у відділення Нової Пошти
Київ • УНН
Російський ракетний удар зруйнував сортувальний склад та офіс "Нової пошти" в Одесі, але обійшлося без жертв; "Нова пошта" повністю компенсує клієнтам вартість пошкоджених посилок.
Російська армія ввечері 1 травня влучила у сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі. В них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Про це повідомили у Новій Ношті, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі.
Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі
Нагадаємо
Ввечері 1 травня в Одесі пролунали два вибухи. Російська армія знову атакувала місто балістикою. Станом на 23:00 відомо про 13 поранених. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:55.
Удар по Одесі: щонайменше 13 постраждалих01.05.24, 23:03 • 44193 перегляди