Удар по Одесі: щонайменше 13 постраждалих

Щонайменше 13 постраждалих внаслідок удару по Одесі. Росіяни атакували місто балістичними ракетами Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа йдеться у повідомленні.

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У середу ввечері під час повітряної тривоги у місті Одеса було чути вибухи.

В Одесі після обстрілів спалахнула сильна пожежа: над містом піднімається дим