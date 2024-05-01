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Удар по Одесі: щонайменше 13 постраждалих

Удар по Одесі: щонайменше 13 постраждалих

Київ • УНН

 • 44193 перегляди

Щонайменше 13 людей отримали поранення в результаті удару російської балістичної ракети по Одесі, що спричинило потужну пожежу на місці падіння.

Щонайменше 13 постраждалих внаслідок удару по Одесі. Росіяни атакували місто балістичними ракетами Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа

йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У середу ввечері під час повітряної тривоги у місті Одеса було чути вибухи.

В Одесі після обстрілів спалахнула сильна пожежа: над містом піднімається дим01.05.24, 22:21 • 100034 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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