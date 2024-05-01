В Одесі після обстрілів спалахнула сильна пожежа: над містом піднімається дим
Київ • УНН
В Одесі спалахнула масштабна пожежа через повідомлення про "прильоти". Раніше влада закликала мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
В Одесі, ймовірно, є "прильоти". Як повідомляють місцеві Telegram-канали, над містом піднімається дим, спалахнула масштабна пожежа, передає УНН.
Як пише "Думська", на місці "прильотів" в Одесі спалахнула масштабна пожежа.
Раніше
Як повідомляв УНН, в Одесі пролунали вибухи.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перебувати у безпечних місцях до відбою.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - повідомив Кіпер.
В Одесі та області була оголошена повітряна тривога.