В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

В Одессе, вероятно, есть "прилеты". Как сообщают местные Telegram-каналы, над городом поднимается дым, вспыхнул масштабный пожар, передает УНН.

Как пишет "Думская", на месте "прилетов" в Одессе вспыхнул масштабный пожар.

Ранее

Как сообщал УНН, в Одессе прогремели взрывы.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей находиться в безопасных местах до отбоя.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - сообщил Кипер.

В Одессе и области была объявлена воздушная тревога.