Вибухи пролунали в Одесі - ЗМІ
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи. Голова обласної військової адміністрації закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги через загрозу застосування балістичної зброї.
В Одесі пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перебувати у безпечних місцях до відбою.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" - повідомив Кіпер.
В Одесі та області була оголошена повітряна тривога.
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Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.