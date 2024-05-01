Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  100611 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  102727 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  104238 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  106362 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100673 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103384 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125176 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120171 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128318 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154688 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

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США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

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Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

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В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ

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На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны

На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны

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Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

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Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников

Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников

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Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ

Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ

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Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах

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Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

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Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

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Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  165213 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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29 апреля 2024, 12:29  •  235428 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  236271 просмотра

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

В Одессе прогремели взрывы. Глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического оружия.

Война •   •  13196 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

США ввели новые санкции, направленные против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также против компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают россии вести войну против Украины.

Война •   •  15543 просмотра
США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

В среду на украинском фронте произошло более 100 боевых столкновений, наиболее интенсивно - на Авдеевском направлении, где украинские защитники отразили 33 обстрела. Также россияне оживили наступательные действия на Купянском направлении, там в среду состоялось 11 боевых столкновений.

Война •   •  11668 просмотра
Украинские воины выдержали и отбили 100 штурмов россиян, больше всего на Авдеевском направлении - Генштаб

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ

Протестующие в Тбилиси выступили против закона об иностранных агентах, что привело к столкновениям, во время которых полиция применила перцовый баллончик, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Новости Мира •   •  11678 просмотра
В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ

На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны

В Ужгороде, Закарпатская область, открылся новый, 19-й по счету, Центр комплектования Вооруженных Сил Украины, который будет предоставлять информацию и поддержку при вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  13005 просмотра
На Закарпатье открылся 19-й в Украине Центр рекрутинга армии - Минобороны

Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области были ранены 13 человек, в том числе 6 мужчин, 6 женщин и 11-летний мальчик.

Война •   •  13131 просмотра
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 13

Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников

Нетаньяху отверг прекращение войны с ХАМАС как часть потенциальной сделки об освобождении заложников, настаивая на свержении ХАМАС и продолжении операции в Рафахе, несмотря на оппозицию США.

Война •   •  12812 просмотра
Нетаньяху встретился с Блинкеном: Премьер-министр Израиля отверг предложение прекратить войну с ХАМАС, как часть соглашения об освобождении заложников

Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ

Президент Зеленский уволил Илью Витюка, главу контрразведки Службы безопасности Украины. Что известно о Витюке и что могло стать причиной увольнения.

политика •   •  14252 просмотра
Зеленский уволил Витюка с должности начальника Департамента контрразведки СБУ

Согласовали финальные штрихи: Зеленский о подготовке к Глобальному саммиту мира

Зеленский заявил, что сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Глобальном саммите мира было как можно больше лидеров и стран.

политика •   •  13100 просмотра
Согласовали финальные штрихи: Зеленский о подготовке к Глобальному саммиту мира

В Германии сожгли дачный домик главы Rheinmetall за поставки оружия Украине - СМИ

Левые экстремисты взяли на себя ответственность за поджог дома генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив немецкую оружейную компанию в наживе на войне в Украине.

Новости Мира •   •  12793 просмотра
В Германии сожгли дачный домик главы Rheinmetall за поставки оружия Украине - СМИ