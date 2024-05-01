Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

В Одессе прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в безопасных местах до отбоя.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" - сообщил Кипер.

В Одессе и области была объявлена воздушная тревога.

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Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.