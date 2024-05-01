Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших
Киев • УНН
По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одессе, что повлекло мощный пожар на месте падения.
По меньшей мере 13 пострадавших в результате удара по Одессе. Россияне атаковали город баллистическими ракетами Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар
Напомним,
В среду вечером во время воздушной тревоги в городе Одесса были слышны взрывы.
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