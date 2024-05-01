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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 20:03  •  6502 просмотра

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По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одессе, что повлекло мощный пожар на месте падения.

По меньшей мере 13 пострадавших в результате удара по Одессе. Россияне атаковали город баллистическими ракетами Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар

говорится в сообщении.

Напомним,

В среду вечером во время воздушной тревоги в городе Одесса были слышны взрывы.

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым1 мая 2024, 19:21 • 14189 просмотров

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