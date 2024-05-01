Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

По состоянию на январь 2024 года в Вооруженных силах Украины служат почти 70 тысяч женщин, из них 47,2 тысячи - военнослужащие, 6,5 тысячи - на руководящих должностях, 4 тысячи - на линии соприкосновения, сообщила заместитель министра обороны во время встречи с Послом Канады по вопросам женщин, мира и безопасности.