В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Российская армия вечером 1 мая попала в сортировочное депо и отделение Новой почты в Одессе. В них попала ракета рашистов. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в Новой Ноште, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара - будут компенсированы клиентам в полном объеме.

Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки которые были в пути - перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе написали в Новой Почте.

Напомним,

Вечером 1 мая в Одессе прогремели два взрыва. Российская армия снова атаковала город баллистикой. По состоянию на 23:00 известно о 13 раненых. Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:55.

Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших