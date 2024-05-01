В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  100605 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  102721 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  104232 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  106358 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100673 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103384 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125175 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120170 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128317 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154687 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

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США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

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Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

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Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК

Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК

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В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

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Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

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Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  165209 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  204187 просмотра
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29 апреля 2024, 12:29  •  235422 просмотра
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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  236265 просмотра

В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Российский ракетный удар разрушил сортировочный склад и офис "Новой почты" в Одессе, но обошлось без жертв; "Новая почта" полностью компенсирует клиентам стоимость поврежденных посылок.

Война •   •  3211 просмотра
В Одессе россияне попали ракетой в отделение Новой Почты

Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

Девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 14-го этажа в Деснянском районе Киева, смертельно травмировав 39-летнего мужчину, который стоял у подъезда.

Киев •   •  3185 просмотра
Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

США, Великобритания и ЕС оказывают давление на ОАЭ, чтобы те боролись с компаниями, которые уклоняются от российских санкций из-за войны в Украине, обмениваясь торговыми данными и предотвращая экспорт товаров двойного назначения, которые могут способствовать российским военным усилиям.

Война •   •  4918 просмотра
США и союзники давят на ОАЭ из-за торговли с Россией

Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

По меньшей мере 13 человек получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одессе, что повлекло мощный пожар на месте падения.

Война •   •  6550 просмотра
Удар по Одессе: по меньшей мере 13 пострадавших

Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК

Министерство обороны планирует ввести "электронную очередь" для посещения военных комиссариатов и запустить приложение "Электронный кабинет военнообязанного" до 18 мая, чтобы решить проблему длинных очередей, вызванных новым законом о мобилизации, который требует обновления персональных данных.

Война •   •  7375 просмотра
Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК

Оккупанты, вероятно, попали в склад "Новой почты" в Одессе - местные паблики

По сообщениям, российские военные нанесли удар по складу "Новой почты" в Одессе, что вызвало пожар. Официальной информации о "прилетах" пока нет.

Война •   •  11234 просмотра
Оккупанты, вероятно, попали в склад "Новой почты" в Одессе - местные паблики

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

В Одессе вспыхнул масштабный пожар из-за сообщений о "прилетах". Ранее власти призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Война •   •  14214 просмотра
В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

По состоянию на январь 2024 года в Вооруженных силах Украины служат почти 70 тысяч женщин, из них 47,2 тысячи - военнослужащие, 6,5 тысячи - на руководящих должностях, 4 тысячи - на линии соприкосновения, сообщила заместитель министра обороны во время встречи с Послом Канады по вопросам женщин, мира и безопасности.

Общество •   •  14159 просмотра
Почти 70 000 женщин служат в Вооруженных силах Украины

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

В Одессе прогремели взрывы. Глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического оружия.

Война •   •  13183 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

США ввели новые санкции, направленные против российской военно-промышленной базы, программ химического и биологического оружия, а также против компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают россии вести войну против Украины.

Война •   •  15543 просмотра
США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"