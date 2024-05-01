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Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать понад 20 тисяч правоохоронців

Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать понад 20 тисяч правоохоронців

Київ • УНН

 • 16942 перегляди

Понад 23 000 правоохоронців будуть задіяні для забезпечення правопорядку під час святкування Великодня по всій Україні, а понад 10 мільйонів віруючих, як очікується, відвідають богослужіння у 13 000 культових спорудах.

Для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв, передає УНН.

Деталі 

За його словами, очікується, що на Великдень до храмів прийдуть понад 10 мільйонів вірян, а у 13 тисячах культових споруд України відбудуться богослужіння.

Ахрамєєв розповів, для забезпечення правопорядку працюватиме Нацполіція. Зокрема, будуть створені резерви з-поміж поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.

Нацполіцією буде вжито необхідних заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатимуть забезпечення публічної безпеки й порядку під час проведення релігійних обрядів, а також збільшення кількості авто- та піших нарядів на вулицях населених пунктів

- пояснив начальник департаменту превентивної діяльності.

Він  також підкреслив, що на Великдень збільшать кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування й документування протиправних дій.

У цілому буде залучено понад 23 тис. правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій

- зауважив Ахрамєєв.

Доповнення

Окремо начальник департаменту превентивної діяльності попередив, що у у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться: вона триватиме з 00:00 до 05:00.

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Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що напередодні Великодня різко зріс пасажиропотік на кордоні. Так, за добу до країни в'їхало  понад 110 тисяч людей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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