Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята - розповіли в НБУ
Київ • УНН
У зв'язку з воєнним станом в Україні 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для банків та системи електронних платежів Національного банку.
Через дію воєнного стану в Україні 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи. Тобто банки та система електронних платежів Нацбанку працюватимуть як зазвичай. Про це у вівторок повідомила пресслужба НБУ, передає УНН.
Деталі
Цього року на початку травня в Україні відзначають кілька святкових та пам’ятних днів:
- 1 травня (середа) – День праці;
- 5 травня (неділя) – Великдень;
- 8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років.
Як працюватимуть СЕП та банки в ці дні
Як вказали в НБУ, система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних.
Крім того, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи
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