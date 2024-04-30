Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

Из-за действия военного положения в Украине 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы. То есть банки и система электронных платежей Нацбанка будут работать как обычно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

Детали

В этом году в начале мая в Украине отмечают несколько праздничных и памятных дней:

1 мая (среда) - День труда;

5 мая (воскресенье) - Пасха;



8 мая (среда) - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.



Как будут работать СЭП и банки в эти дни

Как указали в НБУ, система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже более года работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных.

Кроме того, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Итак, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы - резюмировали в НБУ.

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