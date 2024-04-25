Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели
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россияне обстреляли из артиллерии Никополь: ранены два человека
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Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против пророссийских СМИ
ВР приняла закон, позволяющий уволить работника за коллаборационизм
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НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели
Национальный банк Украины готовит ряд шагов для валютной либерализации в ближайшие недели, сохраняя международные резервы на текущем уровне, в рамках своей стратегии ослабления валютных ограничений и возвращения к инфляционному таргетированию.
Армия рф нанесла удар по инфраструктуре в Сумах - ОВА
25 апреля противник применил КАБ для удара по инфраструктуре в городе Сумы, а экстренные службы реагировали на атаку российских войск на гражданское население.
россияне обстреляли из артиллерии Никополь: ранены два человека
Два человека, в том числе 74-летняя женщина в тяжелом состоянии, были ранены в результате российского артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области. Повреждены кафе, рынок и автомобиль.
Парламент поддержал создание единого реестра квалификаций
Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого реестра квалификаций путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик и Реестра квалификаций.
Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против пророссийских СМИ
Европейский парламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против российских СМИ и лиц, ответственных за распространение дезинформации и пропаганды в ЕС, как часть усилий по противодействию российскому вмешательству в предстоящие выборы в ЕС.
ВР приняла закон, позволяющий уволить работника за коллаборационизм
Верховная Рада Украины 234 голосами "за" приняла закон, позволяющий работодателям увольнять работников за сотрудничество с Россией.
В школах на оккупированных территориях захватчики будут готовить операторов БпЛА - Центр сопротивления
На временно оккупированных территориях Украины российские власти введут обязательный курс по управлению БПЛА для всех студентов с 1 сентября 2024 года, вероятно, с привлечением российских военнослужащих в качестве инструкторов.
В Сумах прогремели взрывы
Звуки взрыва слышали в Сумах. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили жителей Сумской области о необходимости укрыться в укрытие.
Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы
Верховная Рада приняла за основу законопроект о создании 5-летней государственной службы патроната ветеранов, укомплектованной волонтерами или демобилизованными военнослужащими, которая будет помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.
В Китае заметили российский корабль, который ранее перевозил оружие из КНДР в рф - Reuters
Спутниковые снимки свидетельствуют, что российскому грузовому судну "Ангара", находящемуся под санкциями США за поставки северокорейского оружия в россию, разрешили пришвартоваться на китайской верфи.