НБУ планирует осуществить ряд действий по упрощению валютных правил в ближайшие недели. Эти меры уже включены в обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает, что международные резервы останутся на уровне. Об этом сообщили в четверг в НБУ, пишет УНН.

Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания относительно дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели - заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, такие шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Он говорит, что они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предусматривает сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему.

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