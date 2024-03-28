Нацбанк может привязать гривну к евро

Из-за увеличения объемов валютных операций в евро, вскоре может возникнуть дискуссия относительно перехода на привязки курса гривны к евро вместо доллара.

Об этом говорится в сообщении Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков, пишет УНН.

Запрос на евро вырос среди клиентов в безналичных валютных операциях и теперь составляет почти половину, около 50%.

Участники рынка испытывают потребность в разработке справочного индикатора курса гривны к евро на межбанковском рынке на 12:00, так же, как это есть в данный момент для доллара.

Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в недалеком будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюты курсовой привязки - говорится в сообщении.

Сейчас доллар США остается основной курсообразующей валютой. Напомним Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,2273 UAH/USD, укрепив его на 10 копеек.