Пасажиропотік на кордоні різко збільшився: люди повертаються на Великдень
Київ • УНН
Понад 110 тисяч людей перетнули український кордон напередодні, різке збільшення кількості людей пов'язане з вихідними та майбутніми Великодніми святами.
Щодня пасажиропотік становить 80-85 тисяч осіб, вчора ж цей показник виріс до 110 тисяч. У Держприкордонслужбі пов’язують це із вихідними та прийдешнім Великоднем. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
Вчора ми бачили різке збільшення пасажиропотоку. За минулу добу кордон перетнуло майже 110 тисяч осіб і тут чітко проглядається перевага в’їзду в Україну. Якщо брати по нашим співвітчизникам, то на 15 тисяч більше ніж зазвичай
Він пояснив, що таке різке збільшення пов’язане із вихідними та прийдешнім Великоднем.
"Це треба пов’язувати із вихідними та наближенням Пасхальних свят" - додав він.
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У будні дні обсяг пасажиропотоку становить 80-85 тисяч осіб, а на вихідних ця цифра зростає до приблизно 95 тисяч.